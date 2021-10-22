Скидки в спортзал и на еду из ресторанов: москвичам подготовили бонусы в нерабочие дни

Рассказываем о скидках и распродажах, которые придумали рестораторы и предприниматели Фото: Иван МАКЕЕВ

Столица готовится к нерабочим дням, которые обозначены с 28 октября по 8 ноября. Временно будут закрыты торговые центры, бутики с одеждой и косметикой, салоны красоты и рестораны. Рассказываем о скидках и распродажах, которые придумали предприниматели.

Сырная тарелка в подарок

Для удобства покупателей рынок "Рублевский Привоз" создал мобильное приложение "Твой рынок" для заказа фермерских продуктов, ресторанных блюд и напитков - обещают доставить в течение 1,5 часов.

Собственную доставку запускает "Сыроварня" на Красном Октябре и предлагает выгодные сеты.

- Доставка будет работать с 12.00 до 22.30. Мы создали выгодные сеты для одного (3 блюда - 1350 рублей), двоих (5 блюд - 2400 рублей) и детский (3 блюда - 550 рублей). При заказе от 5000 рублей сырная тарелка в подарок, - рассказали в ресторане.

Чтобы не набрать лишний вес во время нерабочих дней, столичные спортзалы сети X-fit предлагают скидки на блоки персональных тренировок - 10% на десять занятий, 15% на пятнадцать занятий.

Бьюти-подарки и вечеринки

Скидки "в зоне ожидания" запустил сервис Ozon, к тому же большая распродажа ожидается с 11 ноября на мобильные телефоны, компьютеры, сковородки, футболки.

"Запасаться красотой" предлагают в косметических магазинах "Рив Гош" - скидки 40% на 250 брендов, в магазинах "Подружка" до 31 октября оформят скидку 20% под названием "Мы скучаем и ждем Вас". А сеть "Л’Этуаль" придумала Covid-free вечеринки - 23 и 24 октября в торговых центрах "Авиапарк" и "XL". На мероприятии обязателен сертификат о прививке, QR-код или свежий ПЦР-тест.

- Ковидные ограничения - совсем не повод забыть про макияж, укладку и уход за собой. Мы приготовили много бьюти-подарков и сюрпризов за покупки от 990 рублей. Наши лучшие визажисты бесплатно сделают крутой макияж, соблюдая все меры безопасности, а также DJ обеспечит хорошее настроение, - рассказали в компании.

Москвички пытаются успеть сделать все бьюти процедуры - маникюр, педикюр, процедуры для лица и волос. В салонах красоты, кстати, скидки не предлагают - запись до 28 октября и так слишком плотная.

Для всех пассажиров "Аэроэкспресса" ввели скидку на ПЦР-тест в терминале "Шереметьево" в размере стоимости стандартного билета (400 рублей).

- Получить билет на "Аэроэкспресс" в подарок можно при бронировании бизнес-залов в любых аэропортах мира через наш сайт. А участники программы "Аэроэкспресс Привилегия" смогут воспользоваться специальным предложением на поездки по тарифу «Стандарт Туда-обратно» - 600 рублей, - рассказали в пресс-службе "Аэроэкспресс".

Мнение психолога

Инга Корягина, психолог, доцент кафедры маркетинга РЭУ имени Г.В. Плеханова:

- У людей, конечно, есть опасения, что локдаун могут продлить, поэтому нужно сделать запасы еды, косметики. Со скидками всегда есть два аспекта: первый - если человек давно хотел какой-то товар, а сейчас он со скидкой, то однозначно нужно брать, второй - если человек просто реагирует на скидку, а товар ему в принципе и не нужен. Если человек думает о цене, а не о значимости товара, то нужно сделать паузу, посоветоваться с родственниками, потому что часто покупка без надобности приносит разочарование.