Полицейским пришлось стрелять на МКАД по колесам машины, водитель которой отказывался остановиться

А началось все еще на Каширском шоссе Фото: Алексей БУЛАТОВ

Полицейским пришлось применить табельное оружие прямо на МКАД.

А началось все еще на Каширском шоссе. На 57 километре трассы подмосковные гаишники попытались остановить подозрительную иномарку, но водитель, едва увидев взмах полосатого жезла, только добавил скорости - помчался в сторону Москвы. За ним кинулись в погоню.

Двигаясь по трассе А-105, полицейские неоднократно подавали требования водителю об остановке транспортного средства, на которые он не реагировал, - рассказывает начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова. - Продолжал движение, создавая тем самым угрозу безопасности для остальных водителей и пешеходов.

Быстро догнать нарушителя не удалось. Поэтому сотрудники приняли решение применить оружие. Сначала, как полагается, стреляли в воздух. Но лихач продолжал движение. Тогда, прямо на скорости, пришлось палить по колесам.

К тому времени иномарка уже свернула с «Каширы» на МКАД и неслась по внешней стороне. Машина с пробитым колесами окончательно остановилась лишь на 14 километре кольцевой. Правда, сам водитель, выскочив из салона, все равно пытался скрыться - бегом. Но его и так догнали, уложив на землю.

Гонщик оказался 31-летним мигрантом из Средней Азии.

На допросе он заявил, что игнорировал требования сотрудников ГИБДД, потому что накануне много выпил, еще не протрезвел, но при этом не хотел лишаться прав, если его поймают за рулем пьяным, - рассказал kp.ru источник в правоохранительных органах.

На водителя составлен административный протокол по той самой статье «Управление транспортным средством в состоянии опьянения». Это 30 тысяч рублей штрафа и лишение прав на срок до 2 лет. Кроме того, за неподчинение требованиям полиции ему также грозит штраф до 4 тысяч рублей, до 15 суток административного ареста или до 120 часов обязательных работ (то есть мести улицы, убирать мусор и прочее).