В Можайске спасли котенка, который оказался на острове посреди пруда

Облачившись в непромокаемое обмундирование, один из спасателей дошел до малыша

Маленькую, но победоносную спецоперацию по спасению несчастного котенка провели в окрестностях подмосковного Можайска.

В минувший четверг жительница деревни Криушино, проходившая мимо тамошнего пруда, услышала жалобное мяукание. Присмотрелась на звук, а на поросшем камышами клочке земли, который находится посреди водоема - черно-белый котенок. Женщина окрикнула соседей - мол, давайте бедолагу вызволим! Но в холодную воду никто лезть не решился. Даже ради милого котика. Поэтому позвонили спасателям.

- Прибыв на место вызова, спасатели поняли, что до островка можно добраться пешком, надев специальный защитный костюм, так как пруд оказался неглубоким, и до котенка было всего около десяти метров, - рассказал старший смены 308-й пожарно-спасательной части ГКУ МО «Мособлпожспас» Вячеслав Ратников. - Облачившись в непромокаемое обмундирование, один из спасателей дошел до малыша.

Кстати, котенка решила оставить себе неравнодушная женщина.

Правда, до сих пор так и непонятно, как животное попало на остров. У местных несколько версий. Возможно, котик мог добраться до островка с берега вплавь. Но это маловероятно - во-первых, зачем ему это надо, а во-вторых на момент спасения хвостатый был сухим. Поэтому подозревают подростков, которые могли доставить мурлыку на «малую землю», чтобы посмотреть, как тот будет выбираться. В общем, в мире стало еще на одну неразгаданную тайну больше.

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