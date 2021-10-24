В Москве открыли памятник знаменитой разведчице Надежде Троян

Установку бронзового бюста приурочили к столетию легендарной партизанки. Фото: mos.ru

В столице открыли памятник знаменитой разведчице Надежде Троян.

Медсестра партизанского отряда «Буря», Герой Советского Союза, она лично участвовала в боях, нападала на вражеские обозы, взрывала мосты и прославилась заговором против нациста Вильгельма Кубе (он был убит в сентябре 1943 года).

Надежда Викторовна прожила долгую насыщенную жизнь. Работала директором медицинского НИИ, была доцентом кафедры хирургии. Кроме этого, занимала различные должности в общественных организациях (Комитет защиты мира, Международная федерация борцов сопротивления и др).

Установку бронзового бюста приурочили к столетию легендарной партизанки. Авторским коллективом руководил народный художник Российской Федерации Салават Щербаков (среди его работ - памятник Михаилу Калашникову в Оружейном сквере, памятник Владимиру Великому возле Кремля, бюст Олега Табакова в МХТ. им. Чехова и другие).

- Теперь память о Надежде Викторовне сохранена в столице, а ребята будут ходить на учебу мимо монумента, напоминающего о том, в честь кого названа их школа, - отметил руководитель столичного Департамента культурного наследия Алексей Емельянов.

Речь идёт о школе №1288 (Хорошевское шоссе, 21).

Как сообщили организаторы, в церемонии открытия, кроме органов власти, приняли участие представители Российского военно-исторического общества, а также бывшие коллеги Надежды Викторовны.