Скидки на покупки, билеты в музей и услуги: Как получить максимум выгоды от социальной карты москвича

С картой льготники ездят в общественном транспорте и даже при желании используют вместо медицинского полиса Фото: Иван МАКЕЕВ

Социальной карте москвича «стукнуло» 20 лет. Ее оформили уже 5 миллионов жителей. По ней можно получить скидки от 5 до 100 процентов в аптеках, продуктовых магазинах и сервисных службах. С картой льготники ездят в общественном транспорте и даже при желании используют вместо медицинского полиса. Рассказываем, где ещё может быть полезна соцкарта и как ее получить.

НА ЗАМЕТКУ

1. Зачем нужна?

- пользоваться перечисленными на нее пенсией, стипендией, субсидией, пособием или собственными деньгами, например, расплачиваться за товары и услуги, за «коммуналку», то есть так же, как с обычной банковской картой (если на соцкарте открыт такой счет);

- получать скидки в более чем 7500 магазинах, аптеках и других торгово-сервисных фирмах Москвы и Подмосковья, в том числе в онлайн-маркетах;

- ездить в общественном транспорте - метро, автобусах, троллейбусах, трамваях, а также в электричках;

- записаться в поликлинике на прием к врачу через специальный инфомат;

- купить со скидкой билеты в аквапарк, музей, на каток;

- бесплатно получать продукты на сумму 1000 рублей в некоторых крупных сетевых магазинах (только для ветеранов и льготников, которым положен продуктовый набор), а также бытовую технику и некоторые другие товары, детские вещи;

- в школах - для прохода на занятия, питания в столовой;

- в городских библиотеках - в качестве единого читательского билета.

2. Кому и как получать?

За соцкартой в любой центр госуслуг могут обратиться:

- пенсионеры;

- люди предпенсионного возраста (женщины в возрасте от 55 лет и мужчины от 60 лет, имеющие необходимый страховой стаж);

- москвичи с инвалидностью;

- дети и один из родителей в многодетной семье;

- ученики столичных школи колледжей;

- учащиеся дневного отделения специалитета, бакалавриата или магистратуры, а также аспиранты, ординаторы и ассистенты-стажеры. Внимание! Вуз должен иметь государственную аккредитацию и находиться в Москве (если учащийся имеет московскую регистрацию, вуз может находиться за пределами Москвы);

- беременные женщины, прописанные в Москве и вставшие на учет в поликлинику до 20-й недели беременности, а также жители, получающие пособия при рождении ребенка;

- почетные доноры;

- ветераны;

- военнослужащие;

- другие льготники, зарегистрированные в Москве.

С собой нужно принести:

- паспорт или другой документ, удостоверяющий личность;

- документ, подтверждающий право на льготы;

- фотографию на электронном носителе. В некоторых офисах «Мои документы» фотографируют бесплатно на месте;

- другие документы в зависимости от категории льготника. Например, могут потребоваться медицинский полис, страховое пенсионное свидетельство (СНИЛС).

Заявление также можно заполнить онлайн для школьников и студентов - на сайте мэра Москвы mos.ru в разделе «Услуги».

Карта москвича будет готова в течение 30 дней после подачи документов. На это время жителю выдадут льготный проездной билет на все виды городского транспорта и справку для получения печатных билетов в кассах пригородных электричек. За готовой соцкартой нужно прийти в тот же МФЦ, где подавали заявление. Школьникам ее выдадут в учебном заведении.

Карта действует пять лет. Чтобы ее продлить, нужно действовать так же, как раньше.

3. А если потерял ее или испортил?

Если на карте были деньги, тогда нужно поскорее заблокировать на ней банковский счет. Для этого позвоните в банк, выпустивший карту. Затем в МФЦ можно заполнить заявление на перевыпуск карты. Старая карта автоматически заблокируется.

Если нашли чужую карту москвича, сообщите об этом с помощью специальной онлайн-формы (https://www.mos.ru/karta-moskvicha-kontakti/) или на «горячую линию» Московского социального регистра - (495) 539-55-55 (ежедневно с 8.00 до 20.00). Оператору надо назвать номер карты, указанный на ее обратной стороне над фотографией, и свой номер телефона для связи.

4. Может ли воспользоваться картой другой человек?

Может при перечислении или получении денег с помощью вашей карты. Льготы и скидки дают только ее владельцу (на обратной стороне карточки есть его фото и личная подпись). Исключение: за неходячего льготника скидку дадут его соцработнику.

А В ЭТО ВРЕМЯ

С 8 ноября до улучшения ситуации с ковидом в столице временно приостановят бесплатный и льготный проезд в общественном транспорте по социальной карте для тех, кто должен соблюдать дистанционный режим. Сюда входят москвичи старше 60 лет и люди с хроническими болезнями.

При этом соцкарты не будут блокировать жителям из группы риска, переболевшим ковидом в течение последних шести месяцев или прошедших вакцинацию.

До «часа икс» москвичи могут успеть сделать прививку и сохранить за собой право на бесплатный или льготный проезд. В дальнейшем «отключенные» социальные карты разблокируют сразу после вакцинации первым компонентом или если человек выздоровел после заражения коронавирусом.

«Москвичи, которым будет временно недоступен льготный проезд, в дальнейшем смогут обратиться за продлением упущенных дней в метрополитен или Мосгортранс», - объяснили в столичной мэрии.

Внимание! На соцкарте не будет работать только транспортное приложение. Скидки по ней можно получать так же, как и сейчас.

КОНКРЕТНО

Скидки можно получить в зависимости от категории льготника, например:

- в кафе «Авокадо» (ул. Тверская, д. 5/6) - до 10%; в кафе «МУ-МУ» (Манежная пл., д. 1, корп. 2) - до 20% в определенные часы на основное меню; в пекарне, кафе, кондитерской «Волконский» (ул. Б. Садовая, д. 2/46, стр. 1) - до 30%, скидка на выпечку и хлеб начинает действовать за два часа до закрытия; в кафе «Трактир Гурман» (ул. Плющиха, д. 20/2) - до 5%;

- в доме быта «Мультимастер» (ул. Охотный Ряд, д. 2) - до 10%, кроме услуг, участвующих в акциях; в салоне красоты «N STYLE» (ул. Остоженка, д. 7, стр. 1) - до 10%; в фотосалоне «АзбукаФото» (Семёновская пл., д. 1) - 5% на услуги ксерокопии и распечатки на принтере; в химчистке «БАББЛЗ» (Ленинский пр-т, д. 113/1) - 5% на все услуги;

- в магазинах: «Детский мир» (Комсомольская пл., д. 6, стр. 1) - до 2%; кожгалантереи «Торговый дом «Медведково» (Нахимовский пр-т, д. 26, стр. 1) - до 5%; товаров для животных «Бетховен» (Комсомольский пр-т, д. 29) - до 5%; товаров для женщин «Подружка» (Ленинградский пр-т, д. 74А) - до 5%; «Пятёрочка» (Ленинский пр-т, д. 133) - до 10% в определенные часы; в гипермаркете «ОКЕЙ» (пр-т Мира, д. 211, корп. 2) - до 3%;

- в мебельном салоне «КухниСити» (Дмитровское ш., д. 118, корп. 1) - до 25% на кухонные гарнитуры (скидка не действует на аксессуары, бытовую технику и прочие товары); в магазине рукоделия «Напёрсток» (ул. Живописная, д. 8) - до 5%; в магазине «Дом обоев «Demmoksi» (Нахимовский пр-т, д. 24) - до 3%; в магазине бытовой техники «Эльдорадо» (ул. Шереметьевская, д. 6, корп. 1) - до 5%;

- в аквакомплексе в «Лужниках» - льготный билет для школьников, студентов очной формы обучения, пенсионеров, членов многодетных семей, инвалидов 1 и 2 группы (в том числе детей-инвалидов) и их сопровождающих. Предложение действует и в будни, и в выходные - скидки до 38%;

- в более чем 100 городских музеях и галереях-участниках проекта «Музеи - детям» - бесплатно для учеников столичных школ. Полный список выставочных площадок.

Везде соцкарту нужно показывать на кассе и уточнять сумму скидки. Полный список компаний, где можно получить скидку по соцкарте.