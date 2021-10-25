В Москве не планируют продлевать нерабочие дни после 7 ноября 2021

На прошлой неделе столичные власти сообщили, что горожанам нужно будет соблюдать ограничительные меры с 28 октября по 7 ноября Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В столице из-за активного распространения коронавируса объявили нерабочие дни с 28 октября по 7 ноября. В Оперативном штабе по борьбе с коронавирусом в Москве сообщили, что продлевать нерабочие дни не планируют.

- В связи с распространяющимися в СМИ и социальных сетях сообщениями о намерении властей продлить нерабочие дни после 7 ноября Оперштаб Москвы сообщает. Продление нерабочих дней после 7 ноября не планируется, - сообщили в Оперштабе.

На прошлой неделе столичные власти сообщили, что горожанам нужно будет соблюдать ограничительные меры с 28 октября по 7 ноября. В их числе - работодателям необходимо перевести на «удаленку» не менее 30% сотрудников. Посещать офисы смогут вакцинированные или переболевшие в течение полгода. Причем подтверждением может стать только QR-код, справка о наличии высокого уровня антител не подходит.

- Жители Москвы старше 60 лет и имеющие хронические заболевания должны соблюдать изоляцию (не покидать дом за исключением выхода в аптеку, магазин, выгула питомцев, а также прогулок на свежем воздухе и занятий спортом), - напомнили в Оперштабе.

В нерабочие дни не будут работать торговые центры, салоны красоты, фитнес-центры, кафе и рестораны, кинотеатры. Доступны будут продуктовые магазины, аптеки, общественный транспорт, отделения почты и частично продолжат работу МФЦ, детские сады.