Почтальон Ровер привез посылку для вашего мальчика: «Почта России» будет доставлять отправления москвичам робокурьерами

Почта и IT-компания заключили соглашение: для доставки выделят 36 машин Фото: Андрей АБРАМОВ

В ноябре почтовые отправления москвичам привезут роверы — это роботы-курьеры, которые придумали инженеры «Яндекса». Почта и IT-компания заключили соглашение: для доставки выделят 36 машин. Об этом сообщили в пресс-центре «Почты России».

Первыми воспользоваться услугой смогут жители, прикрепленные к четырем отделениям в Хамовниках. А затем подключат еще 23 отделения вокруг станций «Белорусская», «Сокол», «Аэропорт», «Цветной бульвар», в районе Раменки и других. Очевидно, выбирают локации, где нет проблем с тротуарами.

Радиус доставки два километра от отделения. Воспользоваться услугой можно пока только в приложении «Почта России» для гаджетов на Android. В нем отслеживается статус посылки. Получатель вправе забрать ее из отделения самостоятельно или вызвать курьера-почтальона (услуга стоит 100 руб.). Теперь же добавится опция доставки ровером. Первое время она будет стоить всего 1 руб. Очевидно, это имиджевый ход.

В отделении сотрудники закладывают внутрь ровера посылку. Объем контейнера сопоставим с сумкой-коробом курьера «Яндекс.Еды», грузоподъемность 20 кг.

Когда ровер прикатит к подъезду, получателю придет уведомление на смартфон и эсэмэска с проверочным кодом. Вводишь его в приложении - и крышка робокурьера открывается.

«Яндекс» уже несколько месяцев использует своих роверов для доставки еды и продуктов в центральных районах столицы, но пока в тестовом режиме. В Сколкове они развозят документы по городу. Часть роверов ездит в Иннополисе — технологичном городе-спутнике Казани.

Как ранее рассказывали корреспонденту KP.ru разработчики машины, в нее встроены четыре камеры с лидаром — это сенсор, который сканирует город на 150 метров вокруг себя и делает цифровой слепок пространства. Ровер анализирует скорость машин, помехи в виде пешеходов, умеет выделять «зебры» и цвет светофора. Цену роботов не разглашают. Отчасти потому, что они не запущены в серийное производство. По подсчетам компании, стоимость ровера должна быть не больше зарплаты курьера за несколько месяцев, а иначе заменять ими людей нерентабельно.

Кстати

Дрон пошел на таран многоэтажки

Три года назад «Почта России» тестировала летающий беспилотник. Дрон за 1,2 миллиона рублей (разработчик - фирма «Рудрон/Экспедитор 3М») показывали журналистам в Улан-Удэ. К квадрокоптеру прицепили посылку и отправили на автопилоте по координатам. Беспилотник взмыл в небо и пошел на таран многоэтажки, разлетевшись на куски. Несмотря на неудачу, почта не отказалась от проектов беспилотной доставки по воздуху и периодически анонсирует планы организовывать пересылку грузов дронами на отдельных территориях.

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