Под Москвой семейная пара умерла в частном доме из-за отравления газом

По одной из версий, смерть могла наступить в результате отравления газом Фото: Александр БОЙКО

Трагедия произошла в деревне Малышево Раменского района Подмосковья, где супруги 48-летний Николай П.* и 42-летняя Ирина П.* строили свой частный дом. Коттедж уже был практически достроен, подведено отопление, установлен газовый баллон. Несколько дней назад Николай и Ирина как обычно остались ночевать в своем новом доме и перестали выходить на связь. Встревоженные родственники обратились в полицию с просьбой разыскать пропавших. Прибывшие на место оперативники, обнаружили тела супругов без признаков жизни.

«В строящемся частном доме в деревне Малышево были обнаружены тела 48-летнего Николая П.* и его супруги 42-летней Ирины П.* Помочь им было уже невозможно, давность наступления смерти составила около 12 часов. Прибывшие на место медики осмотрели тела и констатировали смерть. Каких-либо внешних признаков насильственной смерти обнаружено не было, порядок в доме также не нарушен», - рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах.

Тела скончавшихся мужчины и женщины были направлены на судебно-медицинскую экспертизу, которая должна установить точные причины смерти супругов. По одной из версий, смерть могла наступить в результате отравления газом. Полиция проводит проверку и устанавливает все детали случившегося.

*Имена изменены