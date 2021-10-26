Физкультурно-оздоровительный комплекс на Чертановской будет работать круглый год

Физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК) с бассейном на Чертановской улице готов примерно на 65 процентов.

- Сейчас на 40 процентов сделаны вентилируемые фасады, на 80 процентов - черновые отделочные работы, - сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов. - Специалисты приступили к монтажу технологического оборудования водоподготовки бассейна.

По его словам, на площадке завершается устройство наружных сетей. Кроме того, идет закрытие теплового контура для дальнейшего подключения отопления здания зимой.

В ближайшее время начнется благоустройство вокруг ФОКа. Основные строительные работы планируют выполнить до конца этого года.

ЧТО СТРОЯТ

Площадь ФОКа - более 3700 квадратных метров.

На четырёх этажах разместятся:

- бассейн для оздоровительного плавания с ванной 25×16 метров и ванной 10×6 метров для обучения плаванию детей;

- раздевалки;

- буфет;

- технические, бытовые и вспомогательные помещения;

- медпункт;

- администрация.

Комплекс будет работать круглогодично. В нем можно будет проводить занятия и районные соревнования по плаванию без зрителей.