Ядерная медицина спасает жизни

Валентина Матвиенко и Андрей Воробьёв проверили работу радиотерапевтического отделения и отделения лучевой диагностики. Фото: Пресс-служба губернатора Московской области

Когда-то диагноз «рак» считался практически приговором. Коварная вещь! Наверняка у каждого есть истории, связанные с кем-то из близких и знакомых, когда человек сгорал буквально за несколько месяцев. В первую очередь это касается случаев с выявлением болезни уже на поздней стадии... Но, слава богу, и наука не стоит на месте, и возможности современной медицины растут, и доступность лечения. Например, в Московской области создана целая сеть из 18 общедоступных центров амбулаторной онкологической помощи (ЦОАП). Благодаря им врачи могут выявлять онкологию на ранних стадиях развития. А чем раньше нашли, тем выше шансы на победу...

В мае нынешнего года в Химках начал работу Институт ядерной медицины - уникальное медучреждение запустил академик Григорий Ройтберг. На данный момент это крупнейшее и самое передовое медучреждение на территории России, где лечат рак. Пациенты могут получить не только диагностику онкологических заболеваний, но и самое современное лечение.

Вчера работу Института ядерной медицины проверили председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и губернатор Московской области Андрей Воробьёв.

«БУДЕТ РАБОТАТЬ НА ПОЛНУЮ МОЩНОСТЬ»

Академик Ройтберг показал гостям основные отделения института. Здесь, к слову, применяются самые прогрессивные методы лечения онкологии. В том числе радионуклидная терапия. Ее суть в том, что врачи вводят в организм пациента специальные радиофармпрепараты, которые накапливаются в очаге болезни и своим излучением уничтожают поврежденную ткань.

- То, что мы видели в этом уникальном центре полного цикла, где проводится диагностика, выбирается тактика лечения - это медицина будущего. Но она существует уже сегодня, в Московской области, - рассказала Валентина Матвиенко. - Я хочу поблагодарить Григория Ефимовича Ройтберга и Андрея Юрьевича Воробьёва за то, что этот проект стал возможным. Это центр, где самое лучшее оборудование мирового уровня, первые такие технологии в России. Это, реально, «космос», это абсолютно новая медицина, которая должна становиться повседневной в жизни России.

На ранних стадиях удается выявить около 59% случаев онкологических заболеваний - все необходимое для этого есть.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв отметил, что диагностика и лечение онкологических заболеваний - одна из главных задач современной медицины. И в Подмосковье этому направлению уделяют самое пристальное внимание.

- Президент и сама жизнь ставят нам задачу - увеличивать ее продолжительность, - отметил губернатор. - Для этого и государственная медицинская помощь - поликлиники, стационары, и частная должны быть на высоком уровне. Академик Ройтберг, когда создавал центр, думал не о деньгах, а о том, сколько жизней он спасет. Григорий Ефимович самых талантливых врачей собирает. Я очень надеюсь, что центр будет работать на полную мощность, это всегда очень важно и для количества спасенных жизней, и для практики.

ЛЕЧЕНИЕ ДОСТУПНО ПО ОМС

Андрей Воробьёв особенно подчеркнул, что лечение в частных клиниках жители Московской области могут получать и через ОМС. За несколько месяцев текущего года в институте так бесплатно пролечились около ста человек.

- Наша задача - поддерживать в том числе частную медицину через ОМС. Сейчас мы разговаривали с пациентами, они говорят: здесь все великолепно, мы не платим ни копейки - такую возможность дает государство.

Валентина Матвиенко также отметила, что построенный в Химках Институт ядерной медицины - один из самых ярких примеров эффективности ГЧП, государственно-частного партнерства. По ее словам, в Подмосковье благодаря губернатору сложился хороший деловой и инвестиционный климат.

Конкретно Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

ИНСТИТУТ И 18 ЦЕНТРОВ

Пропускная способность отделения радионуклидной и лучевой диагностики Института ядерной медицины - до 44,9 тысячи пациентов в год. Отделения радионуклидной терапии - до 2,3 тысячи, радиотерапевтического отделения - до 15,7 тысячи.

Сейчас в центре работают 150 человек. В будущем, с выходом на полную мощность, штат будет увеличен до 326 сотрудников.

- Сегодня много раз звучало, что такой институт появился впервые в стране. Не только в стране. Это одно из первых таких учреждений в мире, - добавил Григорий Ройтберг. - Я могу сказать, что сюда будут приезжать жители того же Израиля, у нас есть заявки из Дании, из других стран, где много наших соотечественников. Радостно, что это стало доступно не только многим жителям Московской области, но и других регионов России.

В Институте ядерной медицины применяют самый прогрессивный метод лечения рака. Фото: Пресс-служба губернатора Московской области

Стоит отметить, что в Московской области последние годы активно открывают ЦАОП - Центры амбулаторной онкологической помощи. Сейчас их уже 18 (в том числе 14 финансируемых из областного бюджета и 4 частных). Первый появился в 2019 году в Клину. В 2020-м ЦАОП был открыт в Подольске, Красногорске, Одинцове, Коломне. В течение 2021 года такие же центры начали работу в Домодедове, Балашихе, Люберцах, Королеве, Раменском, Реутове, Орехово-Зуеве. В Можайске, Лапине, Щелкове и Красногорске действуют аналогичные центры частных медицинских сетей.