Трассу с препятствиями проложат на BMX-велодроме на севере столицы

На строящемся в Дмитровском районе столицы ВМХ-велодроме для спортивной школы олимпийского резерва «Нагорная» Москомспорта проводят обустройство трассы с препятствиями для BMX-рейсинга. Ее планируют завершить в начале ноября.

- Сейчас ведется отсыпка щебеночного основания, сверху будет выполнено покрытие из теннисита – это завершающий этап строительства трассы, - сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов. - По внешнему контуру виражей установлено ограждение со специальными матами, которые обеспечат безопасность спортсменов.

По его словам, строители завершили монтаж 14-метровых мачт для спортивного освещения трассы, подключили прожекторы. Теперь ведутся пусконаладочные работы. Соседнее здание административно-бытового корпуса (АБК) готово уже примерно на 90 процентов. Кроме того, вокруг велодрома проводится благоустройство. Всего здесь высадят 11 деревьев и 29 кустарников.

Напомним, по проекту на участке площадью 0,62 гектара реконструируют административно-бытовой корпус со стартовой горой, а также откроют пост круглосуточной охраны. Для спортсменов появятся новая трасса для BMX-рейсинга длиной около 200 метров с тремя виражами с подпорными стенами высотой до 3 метров и покрытием из асфальтобетона. Помимо этого, проложат четыре прямых участка с покрытием из теннисита с препятствиями, предназначенными для спортсменов разного уровня подготовки.