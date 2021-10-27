На будущем маршруте МЦД-4 открылся пригородный вокзал «Кокошкино»

Мэр Москвы Сергей Собянин Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

На Киевском направлении Московской железной дороги (МЖД), в перспективе - четвертый маршрут Московских центральных диаметров (МЦД-4), после реконструкции начал работать пригородный вокзал «Кокошкино».

«Строили мы недолго - два года, - сказал сегодня, 27 октября, мэр Москвы Сергей Собянин во время открытия вокзала. - В 2019 году мы начали и не только эту станцию. Станция сама по себе мало что дает, комфорт дает. Но самое главное - можно быстро доехать до центра, а для этого реконструировались пути, запустились новые электрички».

По его словам, обновление железнодорожных путей продолжается, скоро откроются дополнительные станции.

«Это будет частью МЦД-4 - самого крупного МЦД, он соединит семь вокзалов Москвы, - отметил мэр. - На все вокзалы отсюда можно будет приехать, практически на все».

В перспективе с пригородного вокзала «Кокошкино» можно будет отправиться в Санкт-Петербург. Об этом сообщил заместитель генерального директора - начальник центра по развитию Центрального и Санкт-Петербургского транспортных узлов РЖД Олег Тони.

«В ближайшие два месяца откроются ещё три станции - «Аминьевская», «Матвеевская», «Минская», - рассказал Тони. - Все работы идут по графику».

ЧТО СДЕЛАЛИ

Станция «Кокошкино» находится в одноименном поселке между станциями «Толстопальцево» и «Санино» Киевского направления МЖД. Во время реконструкции на месте старого пассажирского комплекса построили пригородный вокзал площадью около 4,8 тысячи квадратных метров. Теперь в пассажирском терминале:

- две кассы;

- система навигации;

- турникетная линейка;

- на двух береговых платформах - стойки SOS, скамейки и автоматы по продаже билетов, навесы для защиты пассажиров от дождя и снега.

Выходы по обе стороны железнодорожных путей – на Железнодорожную, Учительскую и 1-ю Октябрьскую улицы.

В ЧЕМ ПОЛЬЗА

С новым пригородным вокзалом комфортнее станут поездки для 20 тысяч жителей поселка Кокошкино и соседних садовых товариществ. По прогнозам, в ближайшие годы среднесуточный пассажиропоток станции вырастет с нынешних 1,4 тысячи до 3,2 тысячи человек.

В 2022 году около станции «Кокошкино» проведут благоустройство.

«В Москве продолжается активное строительство и модернизация железнодорожной инфраструктуры будущего маршрута МЦД-4, - сообщил заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарев. - В прошлом году завершились реконструкция и строительство четырех остановочных пунктов. В этом году открылись три станции. А до конца 2024 года планируем построить и реконструировать еще 14 станций».

По его словам, с 2022 и до конца 2024 года откроются станции Поклонная, Кутузовская и Камушки. «Они разместятся на строящейся соединительной ветке между Белорусским и Киевским направлениями железной дороги, - уточнил Бочкарев. - Одновременно запустим новую платформу Ольгино, которая разгрузит конечную станцию Железнодорожная. Кроме того, к 2024 году завершится реконструкция еще семи остановочных пунктов - Мещерская, Лесной городок, Переделкино, Очаково, Толстопальцево и Железнодорожная. Также ожидается открытие реконструированной станции Каланчевская на МЦД-2 и МЦД-4».

НА ЗАМЕТКУ

Маршрут МЦД-4 «Киевско-Горьковский»:

- длина - 86 километров, 39 остановочных пунктов;

- конечные станции - «Апрелевка» Киевского направления и «Железнодорожный» Горьковского направления МЖД;

- свяжет семь центральных железнодорожных вокзалов столицы - Курский, Ярославский, Казанский, Ленинградский, Савеловский, Рижский и Белорусский;

- пересадки из метро откроются на 18 станциях диаметра;

- интервал движения поездов до 5-6 минут в часы пик.

Суточный пассажиропоток четвертого диаметра может составить 455 тысяч человек, что на 84% больше нынешних цифр. В поездах МЦД-4 появятся 1,9 миллиона пассажирских мест в сутки.