На будущем маршруте МЦД-4 открылся пригородный вокзал «Кокошкино»

Мэр Москвы Сергей Собянин
Фото: Агентство городских новостей МОСКВА
На Киевском направлении Московской железной дороги (МЖД), в перспективе - четвертый маршрут Московских центральных диаметров (МЦД-4), после реконструкции начал работать пригородный вокзал «Кокошкино».
«Строили мы недолго - два года, - сказал сегодня, 27 октября, мэр Москвы Сергей Собянин во время открытия вокзала. - В 2019 году мы начали и не только эту станцию. Станция сама по себе мало что дает, комфорт дает. Но самое главное - можно быстро доехать до центра, а для этого реконструировались пути, запустились новые электрички».
По его словам, обновление железнодорожных путей продолжается, скоро откроются дополнительные станции.
«Это будет частью МЦД-4 - самого крупного МЦД, он соединит семь вокзалов Москвы, - отметил мэр. - На все вокзалы отсюда можно будет приехать, практически на все».
В перспективе с пригородного вокзала «Кокошкино» можно будет отправиться в Санкт-Петербург. Об этом сообщил заместитель генерального директора - начальник центра по развитию Центрального и Санкт-Петербургского транспортных узлов РЖД Олег Тони.
«В ближайшие два месяца откроются ещё три станции - «Аминьевская», «Матвеевская», «Минская», - рассказал Тони. - Все работы идут по графику».
ЧТО СДЕЛАЛИ
Станция «Кокошкино» находится в одноименном поселке между станциями «Толстопальцево» и «Санино» Киевского направления МЖД. Во время реконструкции на месте старого пассажирского комплекса построили пригородный вокзал площадью около 4,8 тысячи квадратных метров. Теперь в пассажирском терминале:
- две кассы;
- система навигации;
- турникетная линейка;
- на двух береговых платформах - стойки SOS, скамейки и автоматы по продаже билетов, навесы для защиты пассажиров от дождя и снега.
Выходы по обе стороны железнодорожных путей – на Железнодорожную, Учительскую и 1-ю Октябрьскую улицы.
В ЧЕМ ПОЛЬЗА
С новым пригородным вокзалом комфортнее станут поездки для 20 тысяч жителей поселка Кокошкино и соседних садовых товариществ. По прогнозам, в ближайшие годы среднесуточный пассажиропоток станции вырастет с нынешних 1,4 тысячи до 3,2 тысячи человек.
В 2022 году около станции «Кокошкино» проведут благоустройство.
«В Москве продолжается активное строительство и модернизация железнодорожной инфраструктуры будущего маршрута МЦД-4, - сообщил заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарев. - В прошлом году завершились реконструкция и строительство четырех остановочных пунктов. В этом году открылись три станции. А до конца 2024 года планируем построить и реконструировать еще 14 станций».
По его словам, с 2022 и до конца 2024 года откроются станции Поклонная, Кутузовская и Камушки. «Они разместятся на строящейся соединительной ветке между Белорусским и Киевским направлениями железной дороги, - уточнил Бочкарев. - Одновременно запустим новую платформу Ольгино, которая разгрузит конечную станцию Железнодорожная. Кроме того, к 2024 году завершится реконструкция еще семи остановочных пунктов - Мещерская, Лесной городок, Переделкино, Очаково, Толстопальцево и Железнодорожная. Также ожидается открытие реконструированной станции Каланчевская на МЦД-2 и МЦД-4».
НА ЗАМЕТКУ
Маршрут МЦД-4 «Киевско-Горьковский»:
- длина - 86 километров, 39 остановочных пунктов;
- конечные станции - «Апрелевка» Киевского направления и «Железнодорожный» Горьковского направления МЖД;
- свяжет семь центральных железнодорожных вокзалов столицы - Курский, Ярославский, Казанский, Ленинградский, Савеловский, Рижский и Белорусский;
- пересадки из метро откроются на 18 станциях диаметра;
- интервал движения поездов до 5-6 минут в часы пик.
Суточный пассажиропоток четвертого диаметра может составить 455 тысяч человек, что на 84% больше нынешних цифр. В поездах МЦД-4 появятся 1,9 миллиона пассажирских мест в сутки.