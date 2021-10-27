Чудовище со дна или взлет НЛО: горожане удивляются бурлящим кругам на Москва-реке

На Москве-реке засняли странные круги на воде Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Если бы агенты Скалли и Малдер не ушли на пенсию, то в новых сериях «Секретных материалов» им бы стоило наведаться в Москву. 26 октября на юге столицы в районе Нагатинский Затон засняли будоражащие воображения круги на воде. Москва-река бурлила и беленилась, образуя круги диаметром в полсотни метров.

Видео расходилось по районным группам и чатам, пока не дошло до конспирологических форумов. Эти ребята живо принялись строить теории. Одни уверовали, что на дне реки притаился корабль пришельцев — в массовой культуре НЛО часто «паркуют» под водой. Другие вспомнили про лохнесское чудовище Несси и о том, что в Подмосковье несколько раз видели его сородичей.

Истина была где-то рядом. Но добраться до сути помогли в Комплексе градостроительной политики и строительства Москвы.

— Продолжается строительство двухпутного тоннеля между станциями «Печатники» и «Нагатинский Затон» Большой кольцевой линии метро. Щит-гигант «Виктория» диаметром 10 метров уже прошел 1305 из 1692 метров, что составляет более чем три четверти запланированного пути. Он ведет работы в штатном режиме под акваторией Москвы-реки, – рассказал гендиректор «Мосинжпроект» Юрий Кравцов.

На видео как раз запечатлен выход воздуха во время прохода щита. Все из-за того, что тоннели метро прокладывают по песчано-галечниковым грунтам. Они пропускают выдавливаемый щитом воздух, который в свою очередь начинает рисовать круги на воде. Запуск БКЛ в этом районе запланирован на 2022 год.

Выходит, что московское подводное чудище зовут не Несси, а «Виктория». Что любопытно, поклонники метростроя в соцсетях также запостили видео с кругами на воде и, не дожидаясь разъяснения властей, тут же написали, что это «Викуся передает привет всем москвичам».

Впрочем, убежденные поклонники «Секретных материалов» знают, что точно такие же аргументы приводили официальные власти в сериале. Мол, это все техника большого города, никаких пришельцев не существует. А в итоге заговор все же был.