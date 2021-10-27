Предприятие «ЕвроХим-Северо-Запад» в городе Кингисепп признано лучшим проектом года

Значительная часть трудового коллектива нового предприятия «ЕвроХима» – молодые специалисты компании. Автор фото: Юрий Шамин

Состоялась торжественная церемония награждения победителей Всероссийского конкурса Российского Союза химиков «5 звёзд. Лидеры химической отрасли» – крупнейшего профессионального конкурса в химической промышленности России, в котором участвуют крупнейшие отечественные нефтехимические компании. Победителем в номинации «Лучший реализованный проект» стало предприятие «ЕвроХим-Северо-Запад» в городе Кингисепп.

Новое предприятие компании российского предпринимателя Андрея Мельниченко – крупнейшее в Европе и России производство аммиака, его производительность – 1 миллион тонн продукции ежегодно. На предприятии созданы рабочие места, соответствующие наивысшим мировым стандартам промышленной безопасности и охраны труда.

Особое внимание компания «ЕвроХим» уделяет экологическим вопросам. Предприятие было построено на месте старой обогатительной фабрики, что позволило сохранить существующую санитарно-защитную зону в прежних границах. Производство работает в замкнутом цикле водооборота – в технологическом процессе вода используется многократно и без стоков. Более того, эта система использует более 75% сточных вод соседнего завода «Фосфорит», что снижает негативное воздействие на реку Луга и вносит существенный вклад в защиту экологии Финского залива Балтийского моря.