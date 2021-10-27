Будут ли проводить футбольные матчи и работать метро в нерабочие дни с 28 октября по 7 ноября в Москве

Пассажирка на станции "Площадь революции" столичного метрополитена в дни пандемии. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

О нерабочих днях с 28 октября по 7 ноября в Москве объявили заранее, но у горожан остались вопросы по работе предприятий и городского транспорта. В Оперштабе ответили на все вопросы. Одним из первых был, почему для нерабочих дней выбрана такая продолжительность?

- По наблюдению эпидемиологов, инкубационный период «дельта»-штамма составляет до 5 дней, поэтому разобщение контактов на 11 дней покроет два таких периода, - сказали в Оперативном штабе по Москве.

В период ограничений не будут работать салоны красоты, косметические, спа- и массажные салоны, солярии, бани и сауны, спортивные комплексы, фитнес-клубы и бассейны. Будут закрыты непродовольственные магазины.

Приостановят работу, по данным Оперштаба Москвы, химчистки, прачечные, организации, оказывающие бытовые услуги, шиномонтажи и автосервисы.

В нерабочие дни будут закрыты кинотеатры, концертные залы, цирки, зоопарки (за исключением территорий, расположенных на улицах). Москвичи не будут лишены возможности гулять в парках и на детских площадках.

Футбольные матчи и концерты во время нерабочих выходных проводиться не будут.

- Исключение — мероприятия, проводимые по решению органов государственной власти либо по согласованию с Роспотребнадзором по Москве, - уточнили в Оперативном штабе по Москве.

В Оперштабе ответили на вопросы о работе столичных организаций в период нерабочих дней. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Например, в "Спартаке" сообщили, что матч с "Ростовом" 30 октября состоится, так как Роспортебнадзор разрешил - посетить игру смогут 30% зрителей от общей вместимости стадиона. Доступ на стадион "Спартак" будет по QR-коду вакцинированного или переболевшего коронавирусом.

Если театры и музеи будут работать при 50% заполняемости зала и с предъявлением QR-кодов, то кинотеатры, библиотеки и цирки будут закрыты.

На работу общественного транспорта временные ограничения не распространяются, для входа в метро или общественный наземный транспорт (автобусы, электробусы, трамваи) не нужен будет QR-код.

- В Москве не будут закрывать или ограничивать доступ в общественный транспорт. Метрополитен, автобусы, трамваи, МЦК и МЦД продолжат работать в обычном режиме, - сказали в Оперштабе.

- Будут ли работать карты школьников в транспорте во время каникул?

- Да, во время каникул школьники, как обычно, смогут пользоваться картой москвича для проезда в общественном транспорте.