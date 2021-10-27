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Общество27 октября 2021 19:45

Таксисты и таксопарки заработали 365 миллиардов рублей на заказах Яндекс.Такси с начала года

27 октября Яндекс опубликовал финансовую отчетность, в которой содержатся данные по выручке водителей и таксопарков за первые три квартала 2021 года
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В отчете компании сказано, что партнеры Яндекс.Такси заработали 365 млрд рублей. При этом за весь 2020-й тот же показатель равнялся 300 млрд рублей. А в 2019-м, когда пандемии в России еще не было, доходы составили 260 млрд.

При этом эффективная комиссия сервиса сохранялась на уровне ниже 10% — сервис возвращает значительную часть своей комиссии водителям в виде вознаграждений и намерен и дальше продолжать эту практику.

В Яндексе считают, что на рост дохода влияет распространение среди партнеров технологий компаний. В частности, прогнозирование оптимальных маршрутов в городе с учетом актуального спроса, распределение заказов на базе этого прогноза и новые возможности для доставки заказов в логистике. Сейчас партнеры сервиса могут брать заказы не только на классические поездки по городу, но и предоставлять грузовой транспорт, а также перевозить небольшие посылки.

БИЗНЕС-ПРЕСС