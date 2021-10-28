Казачьего атамана задержали в Одинцово за незаконное хранение оружия

Атамана отпустили домой, он находится под подпиской о невыезде и ожидает суда

Несколько дней назад в Одинцово полицейские задержали 34-летнего Алексея Кожушного, атамана Одинцовского хуторского казачьего общества. Оперативники пришли домой к атаману в ходе оперативно-профилактической операции по выявлению фактов незаконного хранения оружия населением. При осмотре жилища, полицейские заметили у мужчины сейф и попросили его открыть. В сейфе оперативники нашли целый боезапас - почти 150 огнестрельных патронов разного калибра.

«В ходе осмотра сейфа в квартире атамана Алексея Кожушного были обнаружены 40 патронов калибра 7,62, 102 патрона калибра 9 мм и 1 патрон калибра 5,45. Найденные патроны были изъяты полицейскими. Алексей Сергеевич был доставлен в отдел полиции, где его допросили следователи.» - рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 222 УК РФ - Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов. Атамана отпустили домой, он находится под подпиской о невыезде и ожидает суда.