В Москве часть алкомаркетов закрылись с 28 октября из-за нерабочих дней

Под ограничения с 28 октября по 7 ноября попали магазины, в которых доля алкоголя на продажу является приоритетной Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В столице некоторые алкомаркеты с 28 октября не открылись, в связи с началом режима нерабочих дней. Однако торговля алкоголем в целом не ограничивается.

Под ограничения с 28 октября по 7 ноября попали магазины, в которых доля алкоголя на продажу является приоритетной - 70-100%. Владельцы таких алкогольных магазинов получили уведомление от управ, что на период с нерабочих дней они должны прекратить работу.

Согласно указу мэра Москвы от 21 октября, на 10 дней должны закрыться магазины, где доля товаров первой необходимости в ассортименте составляет меньше 30%. Алкомаркеты подпали под действие этого указа. Если в магазине соотношение алкоголя и продуктов - 70% на 30%, то он продолжит работу. Если основными товарами являются спиртные напитки - от 70 до 100%, то владельцам придется закрыть магазин.

- Приостанавливается доступ в здания, в которых осуществляется реализация продовольственных товаров и (или) непродовольственных товаров первой необходимости, при условии, что доля таких товаров в ассортименте, определенная в порядке, установленном Департаментом торговли и услуг города Москвы, составляет менее 30%, - значится в указе мэра Москвы.

В столице под закрытие попали только небольшие винные бутики и магазины, где в ассортименте 100% алкоголь. Несколько торговых сетей, которые специализируются на торговле спиртными напитками, объявили о продолжении работы. Дело в том, что в магазинах соблюдена необходимая доля товаров первой необходимости (мясо, рыба, овощи, хлеб и другие).

- Мы будем работать все дни. У нас в продаже есть продукты питания, - сказали в магазине "Красное&Белое".

- Наши винотеки и пункты самовывоза в ноябрьские праздники работают в обычном режиме. Есть только один нюанс по доступу в винотеку в "Модном сезоне", так как он закрылся на время локдауна. Там нужно подойти к служебному входу торговой галереи (напротив Государственной Думы) и сказать охране, что вы пришли за вином, - рассказали в SimpleWine.

Владельцы магазинов, которые попадали под закрытие, попытались быстро расширить ассортимент товаров - добавить продукты "для вида", чтобы соотношение продовольствия и алкоголя было 30% на 70%. Однако за соблюдением норм будут следить контролирующие органы.

Кстати, продажа алкоголя не ограничивается в супермаркетах и продовольственных магазинах. А вот заказать вино из ресторана нельзя.

- Доставка алкогольной продукции запрещена. Мы можем доставить нашим гостям только безалкогольные напитки вместе с нашими блюдами, - прокомментмровала kp.ru шеф-повар "Море на Патриках" Евгения Мещерякова.

Звоню еще в несколько столичных заведений и слышу отказ. Выпить вино можно будет только после локдауна и непосредственно в ресторанах.

- В законе указано, что продажа алкоголя навынос или на доставку из ресторана запрещена. И это касается, как рабочих, так и нерабочих дней, - рассказал Сергей Миронов, омбудсмен в сфере ресторанного бизнеса Москвы.

- Лицензия ресторанам на алкоголь дается только на продажу внутри ресторана. Доставлять алкоголь не могут и магазины, - напомнил Игорь Бухаров, президент Федерации рестораторов и отельеров России.

Напомним, продавать спиртные напитки через интернет запретили еще в 2007 году. Такое решение власти приняли из-за отсутствия регулирования онлайн-продаж и роста фальсификата, поэтому купить алкоголь можно только в офлайн-точках.

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