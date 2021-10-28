Как алкомаркеты и наливайки в Москве обходят запрет на работу в нерабочие дни

Спиртное в бытовом понимании, продовольствием не считают Фото: Алексей БУЛАТОВ

Хмурым утром четверга, 28 октября, я вышел за пивом.

— Работа мечты! — скажут некоторые.

Полностью согласен. В какой профессии вы еще будете в будний день с утра обхаживать алкомаркеты?

За два дня до начала нерабочих дней народные массы взволновала новость: алкомаркетам, винным бутикам и наливайкам запретят работать. Источником новости стал приказ, подписанный мэром. Напрямую там не указано, что все магазины, которые торгуют чем-то крепче кефира, подлежит закрыть.

Формулировка более изящная: закрыть объекты розничной торговли, кроме тех, на полках которых есть не менее 30% продовольственных товаров. Спиртное в бытовом понимании, продовольствием не считают. А с точки зрения закона, например, «О защите прав потребителей», считается.

Но что понимается под продовольствием в документе — разъяснений не давали. Поэтому возникло недопонимание.

Этим славным утром, я отправился на поиски алкоголя вдоль «красной» ветки метро на Востоке Москвы. Статистика такая.

Частные пивные разливайки в торговых комплексах и на первых этажах домов, где берут с собой, а иногда есть уголок, чтобы приткнуться, не работают. Рабочие места пустуют, двери закрыты без всяких объявлений.

Сетевые разливайки («Беру выходной», «Два топора», «Лит.Ра») — открыты. Хотя кроме свиных ушей, орешков и чипсов съестного там не продают. Продавцы отвечают, что руководство сказало работать, дескать квота в 30% у них если что имеется.

Гиганты ритейла вроде «Красное&Белое», «Ароматный мир», «Симпл Вайн», «Винлаб» — открыты. У них и без того в ассортименте сейчас есть и крупы, и хлеб, и прочие продукты.

Отдельный подвид — небольшие крафтовые наливайки. Те самые, где банка пива может стоить 400 — 500 рублей. Они открыты, но работают только навынос, так как считаются общепитом. Ресторанам запретили работать со столиками, а выдавать заказы с собой не запрещено.

Выходит, что сухой закон на время нерабочих дней оказался страшилкой из интернета.