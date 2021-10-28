В Москве детей с COVID начинают лечить по новым правилам

Зараженных коронавирусом с каждым днём все больше. Среди них в последнее время много детей. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Зараженных коронавирусом с каждым днём все больше. Среди них в последнее время много детей. Столичные врачи отмечают, что растёт число пациентов в возрасте до 18 лет со среднетяжелыми и тяжелыми формами инфекции. К тому же чаще стали болеть дети грудного и малого возраста. Такие данные прозвучали сегодня, 28 октября, на заседании клинического комитета по COVID-19 во время обсуждения лечения коронавируса у детей.

«Борьба с пандемией не утихает уже 1,5 года, - сказал на заседании мэр Москвы Сергей Собянин. - Сегодня количество заболеваний и госпитализаций в Москве находится практически на пике цифр, которые мы наблюдали в предыдущие волны. К сожалению, количество заболевших детей в эту волну значительно больше, чем в предыдущую, практически в два-три раза больше. Количество госпитализаций еще больше, и это требует выработки новых подходов к лечению для детей».

По наблюдениям медиков, дети, как правило, переносят COVID бессимптомно или в легкой форме. Тем не менее, в Москве с начала пандемии диагноз ковид оказался у более чем 190 тысяч детей. Большинство заболевших детей (65%) – школьники, в основном подростки 14-17 лет. Из них около 5% попали в больницу.

«Отдельный контроль необходим для детей из группы высокого риска по тяжелому течению коронавируса в связи с имеющимися у них сопутствующими заболеваниями, - сказал Исмаил Османов, главный внештатный детский специалист-нефролог, главврач детской больницы имени Башляевой. - У этих детей инфекция протекает значительно тяжелее и способствует этому в том числе прогрессирование основных болезней. Действующие методические рекомендации по лечению детей актуализированы, и мы начинаем по ним работать. В частности, применять ряд инновационных препаратов - моноклональные вируснейтрализующие антитела и антиковидный иммуноглобулин для детей с рисками тяжелого течения заболевания».

По его словам, лечение этими препаратами уже началось, и первые результаты положительные.

КАК ЭТО РАБОТАЕТ

Новые схемы лечения ковида будут применяться у детей в России впервые.

Это коснётся прежде всего пациентов в возрасте до 18 лет из группы риска по тяжелому течению COVID-19, страдающих такими сопутствующими болезнями:

- первичный иммунодефицит;

- онкологические и гематологические заболевания;

- сахарный диабет;

- тяжелое поражение почек, сердца и легких.

Таких больных будет лечить и наблюдать специальный детский дистанционный консультативный центр, созданный при телемедицинском центре, а также стационар кратковременного пребывания детской больницы имени Башляевой.

Врачи-педиатры детского дистанционного консультативного центра свяжутся с родителями заболевших детей, проходящих лечение от COVID дома, и возьмут их под наблюдение. При необходимости направят на обследование и лечение в детскую больницу имени Башляевой. Пребывание в стационаре может занять всего несколько часов. В больницу и обратно больных детей будут возить на специальной машине.

В лечебном отделении ребенка вместе с мамой или папой разместят в одном из 10 мельцеровских боксов для полной изоляции пациента.

ЧЕМ БУДУТ ЛЕЧИТЬ

В программе обследования:

- анализы крови и мочи;

- компьютерная томография;

- ЭКГ и другие необходимые обследования.

По результатам врачи могут предложить пройти лечение инновационными препаратами из группы вируснейтрализующих моноклональных антител и специальным антиковидным иммуноглобулином человека. Эти лекарства вводятся однократно внутривенно при помощи капельницы и действуют так же, как и антитела, которые организм самостоятельно вырабатывает для борьбы с инфекцией. Препараты помогут больному быстрее справиться с ковидом, особенно в то время, когда собственные антитела только начинают вырабатываться.

После лечения ежедневно в течение двух недель врачи-педиатры детского дистанционного консультативного центра будут связываться с родителями ребенка и контролировать его состояние.

На третий, седьмой и 11-й дни пациентам проведут ПЦР, ИФА и другие лабораторные исследования для оценить эффективности терапии и дальнейшего лечения.