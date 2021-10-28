Открылись в «нерабочие дни»: салоны мобильной связи и оптики могут оштрафовать на 1 млн рублей в Москве

В первый же «нерабочий день» очередного локдауна в рейд вышли контролирующие органы и выявили нарушителей. Фото: ОАТИ

Два салона мобильной связи и магазин оптики 28 октября продолжили работу, несмотря на объявленные в городе «нерабочие дни». Ограничения распространяются на все непродовольственные магазины. Однако не все владельцы бизнеса стали придерживаться указа мэра Москвы. За что будут либо оштрафованы, либо закрыты на три месяца.

Столица 28 октября стала менее оживленной - в городе закрылись рестораны, магазины с одеждой и обувью, торговые центры, салоны красоты и фитнес-клубы. Такое решение принято до 7 ноября, в связи со сложной эпидемиологической обстановкой в Москве. Только за последние сутки в городе зафиксировано 8 440 заболевших коронавирусом.

В первый же «нерабочий день» в рейд вышли контролирующие органы и выявили нарушителей - салонам «Билайн» и «Мегафон» на Новом Арбате, а также магазину оптики «Айкрафт» грозит закрытие за нарушение режима или штраф в размере до 1 млн рублей.

- В ходе обследования, были выявлены факты работы салона оптики «Айкрафт», салона мобильной связи «Билайн», «Мегафон». Более того, не соблюдались санитарно-эпидемиологические требования, - сказал Андрей Поплавский, главный инспектор ОАТИ.

За выявленные нарушения заведениям грозит минимальный штраф – 300 тысяч рублей, а если будет установлен факт причинения вреда здоровью людей, то штраф может быть увеличен до 1 млн рублей или приостановление деятельности до 90 суток. Руководство магазинов пригласят в инспекцию ОАТИ для составления протокола.

За выявленные нарушения заведениям грозит штраф минимум в 300 тысяч рублей. Фото: ОАТИ

Специалисты ОАТИ также успели проверить торговый центр «Ереван Плаза» - нарушений не выявили. Действующий на территории кинотеатр и фитнес-клуб были закрыты, а в супермаркете сотрудники и покупатели соблюдали масочный режим.