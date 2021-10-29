Вина прекрасные порывы

Долина Лефкадия, Краснодарский край. Хозяйство вошло в международный список рекомендованных мест для энотуриста.

За последние годы виноградарство и виноделие в нашей стране из нишевой сферы деятельности превратилось в одну из наиболее активно развивающихся отраслей АПК. Во многом это происходит благодаря вниманию государства.

Дополнительный импульс придало принятие базового закона о виноградарстве и виноделии, который открыл уникальные возможности для предприятий, производящих продукцию из российского материала. Ежегодно увеличиваются площади виноградников, растут урожаи, повышается культура виноделия и уровень российских вин. Кроме того, наблюдается и расширение географии производства. Когда-то, например, самым северным регионом для возделывания винограда была Ростовская область, сейчас успешные хозяйства есть уже и в Волгоградской области.

О возрастающем влиянии отечественной винодельческой отрасли говорит и тот факт, что впервые за долгое время русский язык был включен в перечень официальных в Международной организации по виноградарству и виноделию (МОВВ)*. Это поможет продвижению нашего вина и закрепит статус России как одного из основных участников мирового рынка. Качество наших напитков все чаще признают за рубежом, оно успешно конкурирует с иностранными производителями и завоевывает призовые места на престижных международных конкурсах. Кроме того, вместе с отраслью развиваются и смежные направления, такие как эко- и энотуризм.

*МОВВ - авторитетная межправительственная организация научно-технического характера, одна из самых компетентных в мире в области выращивания винограда, производства вина и напитков на его основе. В нее входят 48 стран.

К сведению

Минсельхоз России разработал федеральный проект «Стимулирование развития виноградарства и виноделия». Его цель - увеличение площади виноградников в плодоносящем возрасте на 35% к 2030 году. Для достижения данного ориентира планируется ежегодно выделять не менее 2,4 млрд рублей. Общий объем средств до 2030 года по планам составит порядка 25,5 млрд рублей.

МИРОВОЕ ПРИЗНАНИЕ

Марка, я тебя знаю!

Российские вина получили 43 медали на международном конкурсе Decanter World Wine Awards - 2021.

Престижнейший конкурс ежегодно проходит в Лондоне. Судьи оценивают вина, при этом имя производителя и марка им неизвестны. Оценки ставятся по 100-балльной шкале. В этом году комиссия из 170 экспертов попробовала более 18 тысяч вин из 56 стран! Российские вина удостоились 43 медалей, в том числе высших наград - «платины» и «золота». Продукцию представили 11 компаний из Краснодарского края и Ростовской области.

Наивысшую оценку (97 баллов из 100) и вторую «платину» за всю историю участия России в конкурсе получило вино кубанской частной винодельни Шумринка.

Cправка «КП»

• Винодельня Шумринка, Краснодарский край

Частная винодельня расположена в селе Гай-Кодзор Анапского района. Хозяйство выращивает 17 сортов винограда: мерло, мальбек, сира, пино блан, мальвазия, марселан. В качестве эксперимента высажен редкий сербский сорт пробус. На виноградниках используются передовые методы агротехники в сочетании с традиционной ручной работой. Например, за сухостью почвы следит беспилотный летательный аппарат со специальным программным обеспечением.

• Имение «Сикоры», Краснодарский край

Одно из самых современных винодельческих хозяйств России. Гостей знакомят с историей этого места, предлагают полюбоваться видами долины Семигорье со смотровой площадки, прогуляться по виноградникам и посетить винодельню, где можно узнать особенности каждого сорта винограда и тонкости производства вина. Особенно Имение «Сикоры» гордится «Рислингом» и «Каберне-Совиньон».

• Долина Лефкадия, Краснодарский край

Здесь можно проникнуться философией виноделия - туристам предлагают осмотреть виноградники и погреба, ознакомиться с процессами изготовления напитков и, конечно, продегустировать их. Можно остановиться на несколько дней.

Знай наших

Будущее туризма

Про звезды компании «Мишлен» знают все. Их присваивают ресторанам, ради которых автотуристам рекомендуется свернуть с маршрута или даже специально поехать в страну, где находятся отмеченные заведения. А еще есть винный туризм (энотуризм). Тут авторитетные рекомендации дает организация World's Best Vineyards. Рейтинг лучших мест составляется на основе опроса почти 600 сомелье и экспертов в сфере туризма из разных стран. Участники голосования номинируют те винодельни, где им понравилось больше всего и которые они порекомендовали бы друзьям.

В этом году в топ-50 самых впечатляющих мест попали две российские винодельни: Имение «Сикоры» и Долина Лефкадия.