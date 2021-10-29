Страна познаётся в еде

От вкусов Руси к «Вкусам России».

Каждый житель страны может отдать голос на официальном сайте russiantastes.ru, поддержав три любимых продукта. Тройка победителей в номинации «Нас выбирают» определится большинством голосов.

ТАК И СКАЗАЛ

Министр сельского хозяйства Дмитрий ПАТРУШЕВ:

- С некоторыми из продуктов массовый потребитель хорошо знаком, но есть и много локальных, о которых почти никто не знает. Они стали настоящим открытием конкурса и в очередной раз дали возможность убедиться в практически неисчерпаемых гастрономических богатствах нашей страны. Рассказать людям о таких продуктах и их истории, познакомить с небольшими хозяйствами, которые производят необычную и качественную продукцию, помочь фермерам в ее продвижении и сбыте - это и есть главная задача «Вкусов России». Мы видим, как конкурс стимулирует предпринимателей расти, помогает развитию агротуризма и в целом сельских территорий. Уверен, что в этом году он пройдет не менее успешно, чем в прошлом, и позволит миллионам россиян больше узнать о разнообразной кухне регионов нашей страны.

В этом году уникальные бренды представляют 84 региона страны. Среди более 700 участников есть блюда, история которых насчитывает несколько веков, так и относительно молодые и перспективные бренды, созданные или возрожденные фермерами в последнее десятилетие.

Конкурс открывает для производителей множество возможностей, чтобы громко заявить о своей продукции на всю страну. Он также позволит фермерам расширить знания и навыки в сфере агробизнеса, маркетинга, организации сбыта. В этом поможет специальная образовательная программа.

Деликатесы с историей

Смоленские конфекты, Смоленская область

Смоленские конфекты - это залитые сахаром фрукты, приготовленные по старинному рецепту XVIII века. Кусочки яблок и груш янтарного цвета по вкусу не похожи ни на одну известную сласть. Это не мармелад, не пастила и не привычные всем конфеты, а так называемое сухое варенье, сделанное по технологии, которую использовали в заготовках наши предки. Лакомство поставлялось к столу императрицы Екатерины II, императоров Павла I и Александра I. Смоленские конфекты были широко известны далеко за пределами области. Они представлялись на Всемирных выставках в Лондоне и Париже, где их отметили наградами за оригинальность вкуса.

Представляем нескольких участников конкурса «Вкусы России» 2020 и 2021 годов. Их объединяет одно: все перечисленные блюда - это бренды с историей. Некоторые из них берут свое начало со времен Древней Руси, другие подавались к столу российских императоров, а есть лакомства, рецепты которых перекочевали к нам из далеких стран.

Выборгский крендель, Ленинградская область

Рецепт знаменитого лакомства привезли в Выборг францисканские монахи, предположительно из Ревеля (современный Таллин). Долгое время монополия на его производство приносила немалый доход местному монастырю. Когда монахи были вынуждены покинуть город и продать рецепт, это спровоцировало «крендельную войну». Она разразилась между семейными пекарнями Вайттиненов и Лёппёненов. Каждая из них утверждала, что хранительница оригинального рецепта именно она.

В Российской империи эту сладость называли лакомством императоров, а Выборг - «крендельным городом». После его присоединения к составу нашей страны десерт вошел в список продуктов, поставляемых к императорскому столу, а также предлагаемых в качестве угощения на ассамблеях. Очень любил выборгские крендели Александр III. Их ему поставляли еженедельно.

Старобуригские вяленые огурцы, Псковская область

История старобуригских вяленых огурцов началась более 200 лет назад. По одной из версий, авторы лакомства - пленные турки, которые жили в деревне Старые Буриги Псковской области во время русско-турецкой войны. Вяленые огурцы стали популярными после того, как сестры милосердия угощали ими детей в школе. Блюдо представляет собой кисло-сладкие ломтики со свежим, слегка яблочным привкусом. Готовые огурцы шли на перекус, а оставшийся сок - на кисели и квасы.

Сегодня старобуригские вяленые огурцы считаются гастрономическим сувениром Псковской области. За необычный вкус их любят местные жители, гости региона и гурманы.

КСТАТИ

В 2020 году участие в народном голосовании конкурса приняли свыше миллиона россиян. Они определили трех фаворитов среди более 500 брендов. Победителями в номинации «Нас выбирают» стали бурятские бузы, сыры Подмосковья и дагестанская баранина.

Татарский талкыш калеве, Республика Татарстан

Тающие во рту конусы из сахарных нитей ведут свою историю с конца XIX века. Борхан-бабай, автор оригинального рецепта, привез его в Казанскую губернию из турецкого плена. Этим и объясняется сходство со стамбульскими сладостями, на основе которых был придуман десерт.

Талкыш калеве - легкая волокнистая халва в виде небольших плотных пирамидок с душистым ароматом и сливочно-медовым вкусом. Способ приготовления блюда попал в сборник татарских блюд, составленный известным местным кулинаром Юнусом Ахметзяновым. Он выменял рецепт лакомства у своей бабушки в обмен на рецепт своего супа с домашней лапшой и капустой. Несмотря на то, что готовят лакомство всего из нескольких продуктов - топленого масла, муки, меда, воды и сахара - сделать его самому не так-то просто. «Близок локоток, да не укусишь» - говорили в старину, так и с этим рецептом.

Бабаевский калакурник, Вологодская область

Традиционный рыбный пирог калакурник готовили в каждой вепсской деревне. Первое историческое упоминание этой народности, которая жила к юго-востоку от Ладожского озера, относится к VI веку. Их основными занятиями были земледелие, животноводство, охота и, конечно, рыболовство. Калакурник соединил в себе два древнейших продукта, знакомых вепсам, - хлеб и рыбу. Готовили это старинное обрядовое блюдо в том числе на свадьбы. Выбирали самую лучшую пойманную рыбу: щуку, леща, плотву, окуня. Толстую лепешку из ржаного теста раскатывали и укладывали внутрь рыбу. Концы лепешки плотно защипывали, делали отверстие наверху и выпекали в печи. Зачастую пирог своим видом повторял форму завернутой в него рыбы. Если рыба крупная, то рыбник получался продолговатым. Если средняя или мелкая, то ее укладывают целиком так, что калакурник приобретал круглую форму.

Печатный медовый пряник, Новгородская область

История появления медового пряника уходит корнями во времена прихода варягов на Новгородские земли в IX веке. Женщины викингов снаряжали воинов медовым хлебом в походы, считалось что этот продукт дает много энергии и долгое время способен сохранять свежесть. В XII веке медовый пряник обрел вид, узнаваемый в наши дни. Позднее пряничное дело стало народным промыслом, а уникальные рецепты передавались от отца к сыну. Пряники готовят в различных формах и «печатают» рисунки с помощью специальной пряничной доски.

Такие доски, возможно, самые древние на территории нашей страны, были найдены при археологических исследованиях в Великом Новгороде. Пряничные доски готовили мастера-знаменщики: вырезали из клена, ореха или березы, сушили в тени 5 - 20 лет и наносили рисунок в зеркальном отражении. Иногда доски готовили по особому случаю. Так, в 1896 году ко дню коронации Николая II испекли уникальный пряник с профилем монарха.

Костромская четверговая черная соль, Костромская область

В давние времена был всего один день в году, когда готовили черную соль. Со среды на четверг Страстной недели или утром в Чистый четверг. Отсюда и название - «четверговая соль». Черный - искусственный оттенок, в него обыкновенная поваренная соль окрашивалась при запекании. Она использовалась как приправа к яствам, которые подавались на Пасху. Праздничное застолье считалось неполным без этого ингредиента. Готовили такую приправу в Костромской, Нижегородской, Ярославской, Московской и Владимирской губерниях. Где-то обычную соль запекали с рубленой капустой, яйцами; в других местах готовили с черным хлебом или квасной гущей. Затем все это ставилось в русскую печь. Со временем рецепт приправы был практически утерян, но его возродили в Костромской области.

Звенигородский сытень, Московская область

Сыта - популярный на Руси медовый напиток, известный с незапамятных времен, когда его называли напитком витязей. Именно от слова «сыть» произошло выражение «наесться досыта», что означает съесть все, чтобы дошла очередь до сладкого, то есть до сыта. Он обладает уникальными свойствами: повышает иммунитет, успокаивает нервную систему, благотворно влияет на сердечно-сосудистую систему.

При создании звенигородского сытеня используется родниковая вода из источника Саввы Сторожевского, иван-чай, а также бортевой мед. Напиток настаивается в дубовой бочке трое суток. Вкус получается ярко выраженный, с нотками лесных трав. Цвет варьируется от светло-желтого до темно-желтого.