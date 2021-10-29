Топ-25 в российской аграрной отрасли

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Лидерами рейтинга традиционно остаются вице-премьер Виктория Абрамченко (1-е место) и министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев (2-е место).

Виктория Абрамченко.

Так, на всероссийском совещании Дмитрий Патрушев представил стратегию развития мелиоративного комплекса на ближайшее десятилетие. За это время планируется ввести в оборот не менее 13 млн га и предотвратить выбытие порядка 3,5 млн га земель сельхозназначения. Кроме того, глава ведомства принял участие в совещании по вопросам социально-экономического развития Дальневосточного федерального округа, прошедшем под председательством Владимира Путина, где представил информацию о ситуации в агропромышленном комплексе ДФО. Также Минсельхозом объявлено о достигнутых с бизнесом договоренностях о поддержании стабильных отпускных цен на птицу.

Дмитрий Патрушев.

Прошедшие в Санкт-Петербурге V Международный рыбопромышленный форум и Выставка рыбной индустрии, морепродуктов и технологий создают позитивные информационные поводы для руководителя Росрыболовства Ильи Шестакова (с 6-го на 5-е место). Усиливается влияние руководителя Россельхознадзора Сергея Данкверта (с 8-го на 6-е место). В частности, ведомство в сентябре запретило ввоз в Россию крупного рогатого скота и говядины из бразильского штата Минас-Жерайс и ограничило поставки бескостной говядины из штата Мату-Гроссу. Укрепляются позиции в рейтинге директора правительственного департамента природных ресурсов, земельных отношений и АПК Елены Ковалевой (с 25-го на 23-е место).

Среди представленных в рейтинге парламентариев наиболее влиятельными остаются Алексей Гордеев (3-е место), сохранивший в новом созыве Госдумы пост вице-спикера, и Владимир Кашин (с 5-го на 4-е место), вновь возглавивший Комитет Госдумы по аграрным вопросам. Остается в группе участников рейтинга с очень сильным влиянием, хотя незначительно теряет позиции, Владимир Плотников (с 9-го на 10-е место), сохранивший пост первого зампреда Комитета Госдумы по аграрным вопросам.

Алексей Гордеев.

Распоряжение правительства о предоставлении Россельхозбанку бюджетных инвестиций в виде взноса в уставный капитал в размере 10 млрд рублей с целью увеличения объемов выдачи кредитов экспортерам продукции АПК способствует укреплению позиций его председателя правления Бориса Листова (с 10-го на 9-е место).

Завершение реконструкции Новороссийского зернового терминала (общий объем инвестиций в проект составил около 5 млрд рублей) становится позитивным информационным поводом для губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева (с 21-го на 15-е место).

Методика исследования

Экспертный опрос, на результатах которого основан рейтинг, проводится методом закрытого анкетирования. В нем принимают участие 19 известных экспертов: экономисты, социологи, политологи, публицисты, бизнесмены и чиновники, имеющие отношение к аграрному комплексу.

Экспертам задается вопрос: «Как бы вы оценили по шкале от 1 до 10 влияние на федеральном уровне следующих представителей аграрно-промышленного комплекса?»

Итоговый рейтинг представляет собой консолидированную оценку влияния 50 наиболее влиятельных деятелей аграрной отрасли.

Деятели, вошедшие в рейтинг по результатам опроса, распределяются по разделам «очень сильное влияние» (1 - 10), «сильное влияние» (11 - 25), «среднее влияние» (26 - 50).

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