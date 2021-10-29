Урожай-2021: Вырастили, собрали, показали

В выставке приняли участие 80 регионов России.

Главный аграрный форум страны в этом году провели на площадке Министерства обороны - парке «Патриот». С учетом того, что 2021-й объявлен в стране Годом науки и технологий, акцент организаторы сделали на инновационных достижениях отрасли - беспилотных тракторах, «умных» теплицах, системах космического слежения и многих других инновационных инструментах современного крестьянина. Хотя без традиционных тыкв размером с карету и тучных коров тоже, конечно же, не обошлось.

Естественно, что крупнейший в стране смотр достижений сельского хозяйства не мог обойтись без крупнейшего в стране производителя мясной продукции - Группы «Черкизово». На стенде Московской области она представила новинки и лучшие образцы колбасных изделий под брендами «Империя вкуса», «Пава-Пава», Casademont, «Черкизово» и другими. Учитывая, что у производителя есть свой высокотехнологичный научно-производственный центр, не приходилось сомневаться в том, что посетители дегустировали колбасу, изготовленную по последнему слову техники.

Пользуясь случаем, руководители компании провели переговоры с представителями органов власти Алтайского края, Пензенской, Ульяновской, Курской, Орловской, Брянской, Ленинградской и Калининградской областей о перспективах сотрудничества, поставках продукции, расширении и модернизации производства.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

«Аграриям сегодня нужно иметь знания не только в своей, но и в смежных сферах. Современные агрономы умеют управлять беспилотными системами, технологи справляются со сложными автоматизированными системами на производстве. Не приходится сомневаться: с каждым днем эти тенденции будут только усиливаться».

(Руководитель аналитического инновационного центра Группы «Черкизово» Рустам ХАФИЗОВ - на Первом агротехническом форуме.)