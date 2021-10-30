«Москва слезам не верит», кафедральный собор и «лифтолуки»: Как попасть к самым необычным лифтам столицы

Лифты из этой высотки видел каждый. Фото: кадр фильма «Москва слезам не верит»

Пешеходный маршрут-экскурсию «В поисках лифта» проложили по самому центру Москвы. Присоединиться можно в свободное время и бесплатно. Необходимо только подключить наушники, тепло одеться и отправляться в путь.

Киношные лифты уже заменили

Экскурсовода, который будет водить за руку, на этом маршруте нет. Включаю аудиогид, где много интересных фактов об устройстве подъемников, истории столичного лифтостроения, и сама строю свой маршрут. До экскурсии я даже и не знала, что в Москве есть заводы, которые строят лифты. А их четыре (!). За последние восемь месяцев они произвели 10 тысяч подъемников для домов, бизнес-центров.

У советских лифтов закончился срок эксплуатации. Щербинский лифтостроительный завод заменил их на новые. Фото: Алиса ТИТКО

- Первый герой – лифт, изготовленный для 20-этажного здания Белого дома. Здание было построено в советские годы и уже тогда стало понятно, что имея лифты можно строить высотные дома, которые поднимут на любую высоту, - рассказывает экскурсовод Марта Агеева.

Интересно, а какой лифт стал самым первым в Москве? Его установили в доходном доме на Рождественском бульваре в 1900 году и на протяжении многих лет он являлся местной достопримечательностью. На лифт приходили смотреть со всей Москвы. А потом лифты появились во многих жилых домах и известных «сталинках», в одной из которых снимали сцены из фильма «Москва слезам не верит». Увидеть их своими глазами удалось с трудом, так как консьержки не пускают в дом чужих. Но улыбка и уговоры «я быстро» творят чудеса - уже осматриваю лифты с деревянной отделкой и в наушниках слушаю экскурсовода.

Улыбка и уговоры «я быстро» творит чудеса. Фото: Алиса ТИТКО

- В высотке на Котельнической набережной 32 этажа, но лифты ходят лишь до 30 этажа. Почему? Последние этажи технические, там находится «офис» мастеров. Виды сверху на Москву роскошные, но доступны не всем. А вот лифты из этой высотки видел каждый – в фильме «Москва слезам не верит», - рассказывает экскурсовод Марта Агеева.

Лифтовой холл с бело-голубым фарфоровым барельефом и лепниной практически не изменился – сразу же вспоминается фрагмент из фильма «Москва слезам не верит», когда Катерина и Людмила приехали с чемоданами пожить в профессорской квартире.

Лифтовой холл с бело-голубым фарфоровым барельефом и лепниной практически не изменился

Лифты этой «сталинки» кого только не возили - здесь жили многие представители интеллигенции. Ежедневно пользовались Людмила Зыкина, Фаина Раневская, Клара Лучко, Марина Ладынина, Нонна Мордюкова. Стоит сразу отметить, что сейчас установлены не советские лифты – у тех уже давно закончился срок эксплуатации, поэтому Щербинский лифтостроительный завод заменил их на новые. Кстати, этот же завод создал подъемники для энергетиков на Саяно-Шушенской ГЭС и для кабель-заправочной башни космодрома «Восточный».

Лифты этой «сталинки» кого только не возили. Фото: Алиса ТИТКО

- Лифт специального назначения уже в этом году появится в Арсенале Московского Кремля. Это старинное желтое здание в паре десятков метров от Сенатского дворца, официальной резиденции Владимира Путина. В Арсенале находятся казармы Кремлевского полка и комендатура - для них лифт и будет работать. Чтобы привести его в движение, будет нужен специальный ключ - ограниченной партии изготовления, - рассказывает экскурсовод Марта Агеева.

Лифты в храмах и метро

Как театр начинается с вешалки, так и «Цифровой деловой центр» на Покровке начинается с фойе и лифта. Здесь он необычный - панорамный. Можно рассматривать интерьеры здания, пока поднимаешься. И это, пожалуй, еще один из видов отвлечения людей, пока те едут в лифте. А какой еще? Приятная музыка и зеркала. Оказывается, в начале 40-х годов жители одного из высотных домов в Америке стали жаловаться на слишком медленные лифты. Управляющая компания со скоростью ничего сделать не могла, зато могла - переключить внимание. Таким образом, в лифтах появились зеркала - пассажиры стали разглядывать себя вместо того, чтобы писать гневные письма. И мы все знаем к чему привели лифты с красивыми зеркалами – к селфи, а точнее «лифтолукам».

Лифт в «Цифровом деловом центре» на Покровке необычный - панорамный. Фото: Алиса ТИТКО

Лифты используют сейчас даже в московском метро. Современные образцы установили на станциях «Филатов луг», «Коммунарка», «Прокшино» и «Ольховая» – в них высокая грузоподьемность (650 кг), два входа и внутри антивандальные зеркала.

А как насчет лифта в соборе? Обогните Богоявленский Кафедральный собор со стороны Елоховского проезда и увидите пристроенный к зданию прозрачный короб.

- Это удивительно, зная, что храм, построенный на этом месте, впервые упоминается в XVII веке, в конце XVIII века здесь крестили Александра Пушкина. Потом собор сгорел во время пожара 1812 года и был отстроен заново. После того, как в начале 30х снесли Храм Христа Спасителя, а соборы Кремля превратили в музеи, Елоховский собор стал главным в России, - рассказывает экскурсовод Марта Агеева.

Но как там появился лифт? Во время перестройки храма в 70-х годах под куполами появились новые этажи - с кабинетами, столовыми, репетиционными залами и мастерскими. Но сразу же встал вопрос - как туда подниматься? Решено было пристроить лифт. Вернее, два – снаружи храма и за алтарем. Увидеть получится только тот, который снаружи – находится с левой части от главного входа.

Храм впервые упоминается в XVII веке, в конце XVIII века здесь крестили Александра Пушкина. Фото: Алиса ТИТКО

- Священнослужители у нас есть в возрасте, поэтому придумали, чтобы они поднимались на лифте. Там наверху церковный хор поет, - говорит работница храма.

Еще одно здание с необычным лифтом на Большой Пироговской улице, где жил и работал почти семь лет (с августа 1927 года и до февраля 1934 года) Михаил Булгаков. Считается, что именно здесь мастером была написана и сожжена в печке первая редакция романа «Мастер и Маргарита».

Конкретно

Как стать участником экскурсии?

Открыть смартфон и пройти по ссылке, где находится аудиоэкскурсия «В поисках лифта».

Какие места в маршруте?

- Дом Правительства РФ, Краснопресненская набережная, 2

- «сталинка», Котельническая набережная, 1,

- Цифровое деловое Пространство, улица Покровка, 47,

- Богоявленский кафедральный собор, улица Спартаковская, 15

- Дом, где сожжен роман «Мастер и Маргарита», на Большой Пироговской улице, 35А, стр.1,

- в дополнение - новые станции Московского метрополитена: «Филатов луг», «Коммунарка», «Прокшино» и «Ольховая».