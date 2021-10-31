В Москве мужчина оставили коляску с ребенком в вагоне метро и вышел из поезда

Маленького мальчика оставили в коляске в вагоне метро. Фото: Прокуратура Москвы

Днем 31 октября на Арбатско-Покровскую линию московского метро зашел хмурый мужчина с коляской. В ней мальчик, на вид не старше трех лет. «Папаша» проехал пару станций, а затем вышел из поезда. Спящее чадо оставил кататься в подземке. На станции «Курская» другие пассажиры поняли, что коляску никто не держит. Выкатили на платформу, нашли полицию и передали ребенка.

— Проводим проверку в связи с обнаружением в вагоне метро малолетнего мальчика без сопровождения взрослых. По результатам проверки будет дана оценка исполнению требований федерального законодательства о несовершеннолетних, а также действиям родителей по исполнению им своих родительских обязанностей, — сообщили kp.ru в пресс-службе прокуратуры Москвы.

По камерам наблюдения, которые в метро оборудованы системой распознавания лиц, «родителя» быстро вычислили. Но пока не смогли разыскать. Но это дело времени. Предстоит установить мотив мужчины, который оставил ребенка. И вообще понять, является ли он отцом мальчика.

По камерам наблюдения, которые в метро оборудованы системой распознавания лиц, «родителя» быстро вычислили. Но пока не смогли разыскать. Фото: Прокуратура Москвы

Вероятно, если не найдется рационального объяснения поступку мужчины, — вдруг у него проблемы с головой и он забыл ребенка, — то его ждет уголовка за оставление несовершеннолетнего в опасности. По статье грозит до одного года колонии. Также это повод для лишения родительских прав.

Скорее всего, бросивший мальчика горожанин в трезвом уме. Когда он спускался на станции «Строгино», то был в одной куртке. А при выходе из метро, уже сменил ее на другую. Таким образом он мог попытаться сбить со следа тех, кто будет отслеживать его по камерам.

Брошенному мальчику не больше трех лет. Фото: Прокуратура Москвы

Спустя три часа, мужчина сам появился на пороге поста полиции в подземке. Он признался, что был пьян. Выбрасывать ребенка и подвергать опасности не хотел. Алкоголь ударил в голову и заставил забыть о сыне. Впрочем, его слова предстоит проверить. Потому как оставить ребенка в вагоне, выйти из метро и пойти домой со спокойной душой, да еще и снять по дороге куртку — слишком длинная вереница совпадений.