В Красногорске старшего врача скорой задержали за домогательства к несовершеннолетнему

Мать подростка, к которому приставал сосед, очень долго решалась написать заявление. Фото: Александр ГЛУЗ

Несколько дней назад в полицию обратилась 54-летняя Галина (имя изменено), жительница подмосковного Красногорска. Женщина рассказала оперативникам, что очень долго решалась написать заявление. Но наконец поняла, что молчать больше не сможет. Она сообщила, что ещё в августе её 15-летний сын стал жертвой домогательств. Мальчик сам рассказал об этом матери, но тогда Галина сомневалась в словах подростка и не хотела верить. Ведь 15-летний Влад (имя изменено) назвал имя напавшего на него мужчины, им был сожитель его матери и старший врач скорой помощи 45-летний Андрей (имя изменено). Галина боялась, что если эта история всплывёт, то сыну не дадут спокойно жить и будут постоянно дразнить, а сожителя уволят и могут посадить в тюрьму. Но больше хранить эту тайну она не хотела.

— Поступило заявление о том, что в августе 2021 года в подъезде на лестничной клетке между 18 и 19 этажами 45-летний сожитель, который работает старшим врачом скорой помощи, совершил развратные действия в отношении несовершеннолетнего сына заявителя, — сообщил источник kp.ru.

Сейчас по данному факту проводится проверка, Андея задержали. А следователи допрашивают семью и всех, кто был с ними знаком.