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1 ноября 2021 11:27

Воры вынесли из особняка чиновника Мосприроды в Подольске золото, пистолет и часы на 6 млн рублей

Неизвестные проникли в трехэтажный коттедж одного из руководителей ГПБУ через окно
Иван РУНЕВ
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В настоящее время полиция проводит проверку и разыскивает неизвестных воров, которые ограбили особняк чиновника в Подольске.

В настоящее время полиция проводит проверку и разыскивает неизвестных воров, которые ограбили особняк чиновника в Подольске.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В полицию обратился один из руководителей в ГПБУ «Мосприрода». Чиновник сообщил оперативникам, что его загородный коттедж в Подольске ограбили неизвестные.

Прибывшие в трехэтажный особняк чиновника полицейские установили, что воры залезли в дом через окно первого этажа. Неизвестные проникли внутрь коттеджа и стали обыскивать помещения в поисках ценностей. На втором этаже особняка грабители нашли гардеробную, в которой стоял сейф. Вскрыв его, воры забрали часы, украшения из золота, наличные деньги, а также украли травматический пистолет чиновника.

«В ходе расследования установлено, что грабители пробрались в коттедж путем отжатия створки пластикового окна на первом этаже. Обыскав дом, воры нашли сейф в гардеробной комнате на втором этаже. Из сейфа был похищен травматический пистолет ПМ-Т калибра 9 мм, зарегистрированный на потерпевшего. Также преступники вынесли из дома 100 000 рублей наличными, трое наручных часов и ювелирные изделия из золота. Общий ущерб от действий грабителей составил 6 000 000 рублей»,- рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах.

В настоящее время полиция проводит проверку и разыскивает неизвестных воров, которые ограбили особняк чиновника в Подольске.

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