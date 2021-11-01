На трибунах футбольного стадиона «Москвич» поставили новые кресла

Фото: stroi.mos.ru

На юго-востоке столицы продолжается масштабное обновление футбольного стадиона «Москвич». Напомним, реконструкция исторического сооружения на Волгоградском проспекте началась в 2019 году. В скором времени здесь появится огромный кластер для фанатов футбола и лёгкой атлетики.

«На стадионе завершилась установка 4190 кресел на трибунах и устройство футбольного поля, - сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов. - Внутренняя нижняя часть навеса трибун уже облицована зеркальными кассетами. Это оригинальное архитектурное решение призвано обеспечить узнаваемый облик объекта. На финише находятся также фасадные работы. Работы по реконструкции планируется закончить в первом квартале следующего года. Реконструкция стадиона Москвич - сейчас один из самых масштабных проектов обновления городских спортивных объектов Москвы».

Фото: stroi.mos.ru

КОНКРЕТНО

На реконструированном стадионе смогут проводить физкультурно-оздоровительные занятия, тренировки профессиональных спортсменов, соревнования городского уровня по легкой атлетике и футболу.

Сооружение будет выглядеть так:

- на трибунах - 4190 зрителей, в том числе 50 зрителей категории VIP и не менее 40 мест для инвалидов;

- на подземном уровне под трибуной - стрелковая галерея;

- на втором уровне трибун - фойе для зрителей;

- футбольное поле размером 105 на 68 метров с натуральным газоном с системами автоматического полива и обогрева;

- в легкоатлетическом ядре - круговая беговая дорожка на 8 полос, прямая беговая дорожка на 10 полос, а также секторы для прыжков в длину и тройного прыжка, прыжков в высоту и с шестом, метания копья, диска и молота и толкания ядра;

- пресс-центр, зал для пресс-конференций, смешанная зона, рабочее помещение для прессы, ТВ и радиостудии, комментаторские;

- около здания - открытая парковка на 166 машин и места для стоянки автобусов.

Фото: stroi.mos.ru

ФИШКА

Каждый из 5 секторов трибун окрасят в один из цветов олимпийских колец - синий, чёрный, красный, жёлтый, зелёный.