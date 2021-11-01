Вооруженный сборщик мебели взял в заложницы двух студенток под Красногорском

Злоумышленник действительно был вооружен. Но не боевым, а пневматическим и охолощенным оружием

Неспокойный вечер 31 октября в поселке Нахабино под Красногорском. Жительница многоэтажки позвонила по телефону 02. Рассказала, как только что видела на соседнем балконе девушку, которая звала на помощь. После этого ее схватил неизвестный в бронежилете с оружием и затолкал обратно в квартиру.

Первым на место примчался наряд вневедомственной охраны Росгвардии. В полном защитном облачении и с оружием силовики постучались в дверь квартиры. Через пару минут им открыла одна из заложниц — в квартире их было двое. Она воспользовалась тем, что пленитель отвлекся, и кинулась в коридор.

— Росгвардейцы вошли в квартиру и задержали злоумышленника. Мужчина попытался оказать сопротивление. Ему 31 год, уроженец Пензенской области. Наши сотрудники передали его прибывшей на место следственно-оперативной группе полиции, — сообщили в пресс-службе Росгвардии по Московской области.

Злоумышленник действительно был вооружен. Но не боевым, а пневматическим и охолощенным оружием — это бывшие боевые стволы, которые переделали под стрельбу холостыми. В его арсенале два пневматических пистолета, два охолощенных пистолета «Макарова», два охолощенных автомата типа АК-47. При себе у него также были три страйкбольные светошумовые гранаты. Они взрываются как мощные петарды.

Спасенным девушкам 19 и 20 лет. Две студентки арендуют квартиру, купили новую мебель. Вызвали сборщика по объявлению в интернете, а пришел пьяный неадекват с оружием.

«Террорист» сейчас под следствием. Силовики разбираются, по какой статье УК квалифицировать его действия. Тут и удержание людей против воли, и угрозы оружием (пусть и не настоящим), и сопротивление при задержании.

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