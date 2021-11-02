«Цифра» и онлайн - новый уровень удобства

Современные сервисы позволяют решать многие вопросы, в том числе в ЖКХ, онлайн. Фото: Пресс-служба правительства МО

У Анны Карповой из Ивантеевки весь день расписан буквально по минутам. Трое детей в семье! Двое из них - дошкольники. Младшей дочке всего два годика.

- Хорошо, что многие вещи я могу делать прямо здесь, - женщина демонстрирует свой мобильник с сенсорным экраном. - Начиная от чего-то банального вроде доставки продуктов или заказа такси до оплаты услуг ЖКХ, оформления социальных льгот и субсидий. Я, например, через телефон ребенка в детский сад записала. А если вижу какие-то проблемы в районе - яма во дворе или еще что, - фотографирую, отправляю на портал «Добродел». Цифровизация!

Десятки важных услуг переводятся в онлайн. Оцифровываются информационные базы. Для удобства граждан и удобства управления Россия последние несколько лет активно переходит в «цифру» - по поручению Президента России. Впрочем, в нынешние времена это вопрос не только комфорта или экономии времени, но и безопасности. Лишний раз (из-за коронавируса) лучше ведь в общественные места не ходить, если услугу можно получить удаленно.

Общие собрания жителей теперь можно проводить дистанционно

Московская область в плане цифровизации процессов - один из самых передовых российских регионов. Программа «Цифровое Подмосковье» была запущена еще в 2018 году. Новые современные решения появляются в самых разных сферах. Например, хорошим помощником для многих тысяч жителей Подмосковья стал сайт и приложение ЕИАС ЖКХ (Единая информационно-аналитическая система).

Благодаря этой системе граждане могут следить за тем, в каких объемах их многоквартирным домом потребляются коммунальные услуги, какие суммы начислены, какие платежи произведены. Удобно для контроля за своей управляющей компанией!

Во вкладке «Паспорт дома» можно получить всю информацию о доме - о конструкции, его состоянии, сроках проведения текущего и капитального ремонта. Плюс список поставщиков услуг. Плюс отчеты о работе управляющей компании.

А теперь через ЕИАС ЖКХ стало возможно проводить общие собрания собственников (ОСС). Как известно, хозяева квартир в многоквартирных домах владеют не только своими жилыми метрами, но и, сообща, общим имуществом - лестничными клетками, крышей, подвалом, чердаком. Распоряжаться этим имуществом собственники тоже могут только сообща - через голосования принимая те или иные решения и фиксируя их в протоколе. Решаемых вопросов много, это и контроль за расходованием средств на содержание и ремонт дома, как лучше сделать ремонт в подъезде, как лучше использовать рекламные возможности фасада дома, следует ли заварить мусоропровод и пр. И все теперь решается онлайн, через сайт dom.mosreg.ru или мобильное приложение «ЕИАС ЖКХ», доступное на цифровых площадках App Store и Google Play.

Это очень удобно, потому что на реальные собрания у подъезда многие прийти не смогут, а проголосовать через гаджет, даже находясь хоть в отпуске за тридевять земель, - это запросто.

- Подмосковье - первый субъект в Российской Федерации, где региональные данные и функционал информационной системы ГИС ЖКХ были полностью приведены в соответствие с Жилищным кодексом РФ, - сообщил Евгений Хромушин, вице-губернатор Московской области. - Поэтому у нас появилась возможность перейти на электронный формат управления общим имуществом МКД. Внедрение данной функции предоставляет возможность нашим жителям не посещать собрания лично по старинке, а голосовать и принимать активное участие в общедомовых делах и проблемах дистанционно, даже находясь далеко от дома. Я уверен, что такая технология повысит уровень вовлеченности даже самых занятых жителей в управление своим многоквартирным домом.

С начала работы сервиса в Подмосковье уже проведено 18,3 тыс. собраний собственников многоквартирных домов в электронном виде, в том числе в 2020 году - 10 тыс. собраний, а до конца года прогнозируется, что количество онлайн-собраний увеличится до 30 тысяч.

«УМНАЯ ПЛАТЕЖКА»

Этот электронный сервис для онлайн-администрирования и оплаты услуг ЖКХ создан в 2020 году, с тем чтобы дать жителям простой и доступный инструмент, мобильный офис для оплаты ЖКУ, включающий в себя много удобных сервисов, в том числе онлайн-оплату без комиссии из любой точки мира, оформление субсидии на оплату ЖКУ и пр.

- Простая регистрация и авторизация в онлайн-сервисе удобна для оплаты ЖКУ, не выходя из дома, - рассказывает Евгений Хромушин. - Сервис исключает некорректные начисления, обеспечивает своевременное получение ЕПД онлайн с возможностью распечатать и направить по электронной почте, информирует жителей по вопросам платы за ЖКУ, что делает все процессы удобными и прозрачными. Сегодня уже более 1,8 млн жителей используют онлайн-сервис оплаты ЖКУ, а также зарегистрированы в личном кабинете, 45% из них регулярно оплачивают ЖКУ онлайн через «Умную платежку», получая различные коммунальные бонусы в виде купонов и скидок на различные товары и услуги и денежные кешбэки в размере 1%.

В онлайне теперь можно получить согласование проектной документации, посмотреть график подключения частных домов к газоснабжению по президентской программе «Социальная газификация» и многое другое. Кстати, информация о том, когда будет газифицировано то или иное домохозяйство, появилась и на Яндекс.Картах.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Андрей ВОРОБЬЁВ, губернатор Московской области:

- Мы живем в XXI веке, и сейчас как никогда важно иметь возможность принимать важные решения дистанционно, буквально - не выходя из дома. Мы претендуем на то, чтобы Московская область была передовой по цифровизации. Постоянно внедряем «цифру». Большую работу ведем сегодня и с Росреестром, смотрим в каждом ведомстве, что можно сделать более удобно, проактивно. Взять наше старшее поколение - зачем людей гонять по инстанциям, собирать справки, если это все есть уже в электронных базах.

Кстати Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

ЭЛЕКТРОМОНТЕРЫ ТОЖЕ СТАЛИ ЦИФРОВЫМИ

Впрочем, цифровизация не только делает более комфортной жизнь обычных граждан, но и помогает эффективно управлять огромными и сложными отраслями. Например, в августе нынешнего года губернатор Московской области Андрей Воробьёв утвердил Стратегию в области цифровой трансформации отраслей экономики, социальной сферы и госуправления Подмосковья. С ней напрямую связана цифровая трансформация в сфере энергетики на территории региона.

Благодаря «цифре» в Подмосковье повышается качество и надежность энергоснабжения. Как это связано? Отметим, что все отключения энергоресурсов на территории отслеживаются в режиме реального времени через единую дежурную диспетчерскую службу. Если, например, вопросы возникают конкретно по электроснабжению, то на помощь придет «Цифровой монтер». Это автоматизированная система управления аварийно-восстановительными бригадами, которая передает информацию о неполадках специалистам. Ближайшая свободная бригада оперативно направляется на объект, причем система покажет максимально короткий маршрут. У каждого электромонтера есть мобильный планшет и специальные датчики. На месте специалисты с помощью «цифры» видят место и характер повреждения, далее они могут грамотно и оперативно планировать ремонтные работы.