Московские аэропорты из-за тумана пока не могут войти в прежнее расписание

Для нормализации расписания, по мнению экспертов, может потребоваться около суток. Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС

Туман практически развеялся, остались незначительные «дымки», а вот московские аэропорты по-прежнему не могут стабилизировать расписание вылетов и прилетов. Согласно сервису «Яндекс. Расписание», в столице 157 задержек и отмен рейсов. Для нормализации расписания, по мнению экспертов, может потребоваться около суток.

Меньше всего изменений на онлайн-табло в «Шереметьево» - 16 рейсов задержано и 9 отменено.

- Работаем штатно, рейсы выполняются по расписанию. Мы еще в 13.05 перешли в плановый режим работы, регистрация и обслуживание пассажиров в терминалах проходят вовремя, - говорят в «Шереметьево».

Москвичи массово делились в интернете, как им пришлось переждать туман. Кому-то рейс задержали на 20 минут, а кому-то на 40.

- Комфортнее всего переждать туман было в Питере. Несмотря на то, что в самом городе закрыты кафе и магазины, в «Пулково» все работает и ждать самолет в Москву было комфортно с порцией ароматного кофе, - рассказывает Денис Бечин, житель Москвы.

- Ваш рейс, в итоге, на сколько задержали?

- На 20 минут. Мне друзья из Москвы писали: «Туман, приземлишься в другом аэропорте». Но у нас до последнего шла посадка, потом нас развернули со словами: «Москва не принимает по погодным условиям». Через 20 минут мы снова оказались в самолете. В самом «Внуково» не заметил какой-то скученности народа, было лишь много таксистов на выходах.

Обстановка во «Внуково» изменилась, но по-прежнему 49 рейсов задержано, а 10 отменено. В это же время в «Домодедово» пока сложнее всего нормализовать расписание – 66 рейсов задержано, 7 отменено. Возможно, потому что именно в «Домодедово» утром приземлились самолеты, которые не могли сесть в других аэропортах. На 18.00 видимость в районе аэродрома достаточна для выполнения взлетно-посадочных операций — 650 м.

- C полуночи и до 18.00 аэропорт обслужил порядка 180 рейсов на прилет и вылет. От нас 30 рейсов ушли на запасные аэродромы. Из них 10 уже вернулись, - рассказали kp.ru в «Домодедово».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Опасный туман: Почти 200 рейсов задержали и отменили в аэропортах Москвы

Авиакомпании перенаправляют самолеты в другие аэропорты (подробности)