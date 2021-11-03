Выделенные полосы идут в область

Выделенные полосы позволят общественному транспорту соблюдать график движения. Фото: Пресс-служба правительства МО

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- По сообщениям, поступающим в Центр управления регионом, и жители в личном общении говорят, что автобусы часто приходят с запозданием, - рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьёв. - Очевидно, что соответствовать расписанию можно только тогда, когда есть беспрепятственное движение. Поэтому выделенные полосы - еще одна наша задача. Организуем их там, где это возможно, целесообразно, где это облегчает движение, делает общественный транспорт более комфортным и удобным. Соответствующие ресурсы предусмотрим.

У Олега Селиванова из Одинцова, скажем так, не самый оригинальный ежедневный путь на работу - точь-в-точь как у многих. Дом - автобус - электричка. Назад - в обратном порядке.

- Бывает, когда сидишь в автобусе, а он застрял в центре города намертво в пробке, думаешь: вот бы общественный транспорт мог без заторов по выделенной полосе катить! - говорит мужчина. - Бывает, что опаздываю из-за этого на нужную электричку, попадаю на интервал, планировать неудобно.

Проблема, знакомая многим.

И вот в Московской области запускают пилотный проект - выделенные полосы появятся сразу в нескольких муниципалитетах.

«ОРГАНИЗУЕМ ТАМ, ГДЕ ЭТО ЦЕЛЕСООБРАЗНО»

Таких участков будет 14. Половину из них организуют за счет переразметки на дорогах, остальные благодаря локальному расширению проезжей части.

Эксперты и урбанисты не сомневаются, что такая мера, во-первых, упорядочит работу общественного транспорта, который сможет ходить по четкому графику, минуя пробки, а во-вторых, в конечном счете смягчит ситуацию и с самими заторами.

Две выделенные полосы уже оборудовали на территории Ленинского городского округа. Для этого был расширен выезд с Расторгуевского шоссе на Варшавское. Также здесь демонтировали лежачего полицейского, который раньше заставлял водителей притормаживать перед наземным переходом. Вместо него поставили светофор.

Как говорят местные жители, раньше на этом участке на скорость трафика серьезно влияли большегрузы, которые отстаивались вдоль обочины. А теперь здесь смогут ездить только автобусы.

Нарушителей, которые рискнут ездить по выделенным полосам, будут фиксировать (и штрафовать) видеокамеры - систему установят и подключат уже к середине ноября.

АВТОБУСЫ БУДУТ ЭКОНОМИТЬ ДО 20 МИНУТ

До конца нынешнего года две выделенки появятся как раз в Одинцове (улица Чистяковой) и в Химках (улица Кирова). Подсчитано, что это облегчит жизнь 15 тысячам пассажиров, которые ежедневно пользуются автобусными маршрутами.

Остальные десять участков для более комфортного движения общественного транспорта будут оборудованы в течение 2022 года. Такие пилотные полосы заработают сразу в 10 муниципалитетах, в том числе в Долгопрудном, Химках, Красногорске, Мытищах, Солнечногорске и Одинцове.

Как сообщают в областном минтрансе, где потребуется забрать полосы у автомобилистов, там сначала сделают временные выделенки. Специалисты проанализируют, как после запуска таких участков меняется автомобильный трафик на дорогах. А окончательное решение - оставлять эти полосы навсегда или нет - будет приниматься вместе с местными жителями.

- В задержке автобуса не всегда виноват перевозчик или водитель, - объясняет 1-й замминистра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Анна Кротова. - В некоторых ситуациях автобус не может прийти четко по расписанию из-за дорожной ситуации и трафика. Основная задача выделенной полосы - обеспечить преимущество для движения общественного транспорта. В тех местах, где сейчас автобусы стоят в пробках вместе с автомобилями, на выделенках они смогут сэкономить от 5 до 20 минут в зависимости от дороги.

Конкретно Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

ПРИНИМАТЬ РЕШЕНИЕ - ВМЕСТЕ С ЖИТЕЛЯМИ

По словам Анны Котовой, на данный момент эксперты минтранса выявили 50 проблемных автобусных маршрутов в 22 городских округах, которые чаще всего стоят в заторах.

На портале «Добродел» будет организовано голосование (dobrodel.mosreg.ru) по выделенным полосам. Оно будет проходить в течение месяца, с 15 ноября по 15 декабря 2021 года. И голосовать, конечно, смогут не только пешеходы, которые пользуются общественным транспортом, но и автомобилисты.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТОВ

«Это долгожданный и важный шаг»

Максим КОРКИН, заместитель председателя Комитета Мособлдумы по транспорту:

- К сожалению, пробки - это большая проблема нашего региона. Отдельные полосы для общественного транспорта должны помочь людям передвигаться по городу без проблем. Очень надеюсь, что результаты этого эксперимента окажут положительное влияние на жизнь жителей нашего Подмосковья.

Аркадий ГЕРШМАН, урбанист, автор блога «Город для людей»:

- Часто решения о создании приоритета для общественного транспорта натыкаются на сопротивление со стороны автомобилистов: многие не понимают, почему они должны стоять в пробках, а общественный транспорт ехать по отдельной полосе. В реальности же это способ борьбы с пробками. Но, чтобы человек осознанно оставил машину дома и поехал на автобусе, этот автобус должен ходить, как метро: быстро и предсказуемо, а без выделенных полос этого добиться не выйдет.

Алексей РАДЧЕНКО, специалист по городскому и транспортному планированию:

- Введение выделенных полос в Московской области долгожданный и важный шаг. Тысячи жителей смогут ежедневно экономить время при поездках на работу или домой, проводить больше времени с семьей или тратить на себя. Это важный шаг в сокращении числа автомобилей и пробок в регионе. Уверен, что первые выделенки сразу же себя оправдают и мы увидим их массовое внедрение в следующем году.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Удар по «глупым» пробкам

Конечно, помимо организации выделенных полос, областной минтранс использует и другие методы борьбы с заторами на дорогах, в которых стоят автобусы и автомобилисты. По поручению губернатора в Подмосковье идет борьба с так называемыми глупыми пробками. Порой, чтобы их извести, достаточно просто перенастроить светофоры или провести переразметку перекрестков.

В итоге 200 «глупых» пробок в этом году уже ликвидировали. Еще 100 (!) планируют убрать к исходу декабря.