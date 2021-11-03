В Подольске девушка убила парня, воткнув нож ему в глаз

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В полицию поступило сообщение о шумной ссоре в одной из квартир на улице 43 армии в Подольске. Прибывшие на место полицейские скандала уже не застали, все было тихо. Дверь в шумную квартиру была открыта, в одной из комнат оперативники обнаружили тело 30-летнего Ивана К.* с ножом в глазу. Мужчина не подавал признаков жизни. Прибывшие на место сотрудники скорой помощи уже ничем не могли ему помочь и констатировали смерть, давность которой составила всего пару часов.

Оперативники стали ходить по квартирам и опрашивать соседей, которые возможно что-то видели и смогут помочь установить, что именно случилось с Иваном. Соседнюю от мужчины дверь на лестничной клетке открыла 28-летняя Ирина*. Девушка сильно нервничала в разговоре с полицейскими, путалась в своих словах. Полицейские заподозрили, что Ирина может быть причастна к смерти соседа. Оперативники стали подробнее опрашивать девушку и в итоге она во всем созналась. Ира рассказала, что они с Иваном проводили вместе время у него дома, но в какой-то момент началась ссора.

«В ходе оперативно-розыскных мероприятий была установлена 28-летняя соседка погибшего Ирина В.* Девушка выдала себя в ходе разговора с полицейскими и была задержана за совершение данного преступления. В ходе допроса Ирина рассказала, что близко общалась с соседом Иваном и в тот вечер проводила время с ним у него дома. Молодые люди распивали спиртные напитки. Между ними произошла ссора в ходе которой Ирина ударила мужчину ножом в глаз. После чего девушка убежала к себе домой, в соседнюю квартиру.» - рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах.

В настоящее время Ирина задержана, с ней работают следователи, которые должны установить полную картину произошедшего в тот вечер. Тело погибшего Ивана направлено на судебно-медицинскую экспертизу, которая установит точные причины смерти мужчины.