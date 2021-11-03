Собянин: Нерабочие дни в Москве продлевать не планируем

Мэр Москвы Сергей Собянин. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Столичные власти не планируют продлевать нерабочие дни с 8 ноября. Об этом сегодня, 3 ноября, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин во время открытия эндоскопического цента больницы имени Буянова.

«В Москве ситуация с пандемией, динамика заболеваний стабилизировалась, - сказал Собянин. - Это касается и выявляемости заболеваний, и госпитализации пациентов тяжелой формы. Это позволяет сделать вывод, что с понедельника нерабочие дни продлены не будут. Мы приступаем к обычной работе».

При этом мэр подчеркнул, что несмотря на завершение нерабочих дней, нужно соблюдать санитарные правила.

«С понедельника (8 ноября. - Прим.) в Москве вводится проход в театры, музеи только при предъявлении QR-кода, - сообщил Собянин. - В целом, конечно, стоит задача, чтобы дальше обезопасить себя и близких - необходимо вакцинироваться. Пункты вакцинации везде работают. Несмотря на то, что количество желающих значительно увеличилось, доступность этой услуги в Москве хорошая. При необходимости мы всегда можем нарастить дополнительные пункты вакцинации».

ЧТО СДЕЛАЛИ

В столице запустили пилотный проект по созданию специализированных центров для эндоскопических исследований - гастроскопии и колоноскопии. Первые такие центры создаются на базе двух многопрофильных стационаров - больницы имени Боткина и больницы имени Буянова. Центр в Боткинской больнице открыли летом этого года.

А теперь запускают второй такой корпус в больнице имени Буянова. Их оснащение позволит проводить более 950 исследований в сутки. Это около 340 тысяч исследований в год.

В каждом центре:

- пациентов принимают в эндоскопических процедурных со специальной палатой пробуждения;

- используется современное медицинское оборудование. В том числе аппарат Fujifilm Eluxeo, который позволит дополнить стандартное эндоскопическое исследование микроскопией опухолевой ткани, обеспечит хранение и передачу видеоинформации.

Обследование в центре можно будет сделать всего за 1,5 часа, включая отдых после процедуры.