В Подмосковье с 8 ноября возобновят работу кафе и торговых центров

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Ситуация с коронавирусом в Московской области постепенно стабилизируется, поэтому продлевать длинные «нерабочие дни» власти не будут. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

- С 8 ноября возобновят работу кафе, рестораны, развлекательные центры, предприятия сферы услуг, а также очное обучение в школах, - сказал Андрей Воробьев.

Губернатор отметил, что жители области продолжают вакцинироваться, заболевшие стараются ограничивать контакты с коллегами и родственниками, а это все дает возможность не продлевать «нерабочие дни», которые были объявлены до 7 ноября включительно.

Однако пока рано говорить о полном исключении ограничений. Андрей Воробьев рассказал, какие ограничения останутся в Московской области.

- Мы просим наших работодателей оставить на удаленке не менее 30% персонала, а также сохранить дистанционный режим для всех сотрудников старше 60 лет. А тем, кто еще не сделал прививку, очень рекомендуем найти время посетить ближайший пункт вакцинации, - сказал Андрей Воробьев.

Конкретно

Какие ограничения продолжат действовать после длинных выходных в Подмосковье:

- с 8 ноября 2021 года и до улучшения эпидемиологической обстановки приостанавливается действие социальных транспортных карт, предусматривающих бесплатный проезд, для жителей старше 60 лет и имеющих хронические заболевания. Если граждане сделали прививку или болели в течение последних полугода, то мера не применяется,

- проведение спортивных, физкультурных, досуговых, развлекательных мероприятий только при наличии у зрителей QR-кода и маски. Если у части зрителей нет QR-кода, то в помещении может находиться только 50 человек, а на уличном мероприятии – 500 человек. Данное ограничение не распространяется при проведении мероприятий в организациях культуры и образования,

- организации и индивидуальные предприниматели могут ввести посещение организаций по QR-кодам,

- сохраняется масочный режим,

- работодатели обязаны обеспечить вакцинацию сотрудников до 80%,

- работодатели должны перевести на удаленку 30% сотрудников и всех сотрудников в возрасте 60+ и с хроническими заболеваниями,

- действует обязанность агрегаторов передавать заказы на такси только вакцинированным водителям.