«Сдам квартиру представителям огненных знаков, с прививкой, не удаленщикам»: Арендодатели в Москве ставят новые условия

Арендодатели стали тщательнее подбирать квартиросъемщиков. Фото: Олег УКЛАДОВ

На сайтах объявлений с недвижимостью в конце октября всплыло доселе невиданное условие для квартирантов. В однокомнатную 35 «квадратов» в районе Чертаново Южное за 30 тысяч рублей искали «славян, с сертификатом о прививке от ковида».

Корреспондент «КП» позвонил по номеру телефона в объявлении. Ответила риелтор.

— Это требование владелицы. Она дружна с соседями, там пожилые люди. Боится их заразить. И не хочет, чтобы в ее квартире кто-то болел и оставлял бациллы. И потом, если вы серьезно заболеете, то не сможете платить за жилье, — объяснила посредница.

— А если у меня прививка не российская, а американская «Пфайзер», возьмете к себе?

— Уточню у хозяйки и перезвоню.

Но риелтор так и не перезвонила.

Зато нашлось много интересного в других предложениях о сдаче квартир в Москве.

Справка о зарплате

Некоторые арендодатели на полном серьезе требуют 2-НДФЛ из бухгалтерии, чтобы подтвердить платежеспособность квартиранта. Но готовы войти в положение, если человек работает неофициально и согласны на выписку с банковского счета.

«Ракам не беспокоить, жду Овнов»

Одно дело, когда девчонки в курилке обсуждают, что с этим парнем у них ничего не выйдет, потому что они по гороскопу не сочетаются. И другое, когда увлечение астропрогнозами перерастает в жизненный принцип. Если не знали, Раки по знаку зодиака считаются людьми неприятными. А Овны — упертыми, но ответственными. Иногда в объявлениях пишут что-то вроде:

«Предпочтение огненным знакам».

Знаки зодиака еще делятся по стихиям. Эх, вот бы требовали называть знак по китайскому гороскопу. Тогда наверняка Крысам, Петухам и Свиньям бы не сдавали. Да и Кролики под вопросом. Поселишь семейную пару без детей, а через полгода их станет десять.

«В счет ремонта»

Кажется, условие нормальное. Вы платите не хозяину в карман, а приводите жилье в порядок. Однако в сообществе на Facebook Flats for friends — самой крупной московской группе с объявлениями об аренде, известной ожесточенным рубиловом в комментариях, тут же заподозрили подвох:

— То есть вы делаете ремонт, тратите свои силы и время, а когда все готово, хозяин попросит на выход и сам будет жить?

— А если у вас вкусы с хозяином разойдутся: он попросит фотообои с водопадом, а вы хотите в цветочек?

В общем, спорное предложение. Однако как гласит риелторская мудрость, на каждый объект найдется свой покупатель.

Только не надомники!

Часть квартир, особенно в центре Москвы, снимают по два-четыре человека. Как правило, это так называемый креативный класс: люди творческие, а также современных профессий. Им нравится жизнь в исторической части города. Но с приходом пандемии, нерабочими днями и карантинами, отношения в таких «коммунах» обостряются. Одно дело, когда видишь соседей только вечером да в выходные, другое — когда заперты вместе 24 часа. Тут уж любые безобидные привычки друга-квартиранта поперек горла встанут.

«Ищем на подселение человека, чтобы ходил на работу. Надомников и удаленщиков просьба не беспокоить» — значилось в одном из объявлений. Сколько боли и ненависти вложено в эти слова...

В другом мы нашли требования, рифмующиеся с «привитыми славянами»:

«По отношению к безопасности нужно быть с нами на одной стороне. Вы не ходите по клубам/вечеринкам/массовым мероприятиям/лекциям на 500 человек. Будет отдельным бонусом, если вы привиты и носите в метро маску, не спуская с носа».

Собеседование проводит кот

Вообще объявления о съеме квартир в складчину оказались клондайком безумств.

«Требования к соседу: у вас нет животных, но при этом вы без ума от котиков. С нами будет жить мой кот. Его нельзя обижать. Вы должны смириться, что он может спать на вашей кровати и залазить в ваш шкаф. Предварительно предстоит пройти собеседование с котом. Если вы ему не понравитесь, ничего личного — вы нам не подходите».

В другом объявлении попросили пройти тест и прислать ответы перед тем, как записываться на просмотр:

«1. Что вы делаете с посудой после того, как поели? Сразу моете, ставите в раковину или оставляете на столе? 2. Вы с утра помыли голову. Будете пользоваться феном?»

Руки прочь от бабушек!

Арендаторы тоже выставляют требования к квартирам. И самое популярное звучит так: «без бабушкинского ремонта». А иногда еще резче обозначают границы прекрасного: «Бабушатники не предлагать!».

Тут в комментариях иногда разверзается очередной портал в дискуссионный ад.

— Почему бабушек обижаете?

— У меня у бабушки отличный вкус и современный ремонт!

Шкала квартирантов с точки зрения хозяина Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

ВОПРОС РЕБРОМ

А это не дискриминация?

Геннадий Нефедовский, кандидат юридических наук, адвокат:

— Владелец жилья имеет право диктовать свои условия и это не является дискриминацией. Сдача квартиры — один из способов распоряжения собственника имуществом. Таким образом это не противоречит гражданскому законодательству. Также можно предположить, что таким образом арендодатели не только стараются заботиться о собственном состоянии здоровья, но и пытаются себя подстраховать на будущее, в случае если вакцинация станет обязательной и сдача квартиры невакцинированным будет наказываться штрафом.

БАЙКИ РИЕЛТОРСКОГО ЦЕХА

Блондинкам и ведьмам не продаем

Рассказывает гендиректор риелторский компании «Полезные люди» Юрий Паршиков:

— Могу привести массу примеров неординарных, а подчас одиозных требований клиентов из своей практики. Один владелец недвижимости кроме желаемой цены жилья выдвинул требования к облику покупателя. Тот должен быть истинно верующим человеком, не иметь связей с черной магией, вести праведный образ жизни. Продавец опасался: если жилье приобретет «ведьма, то испачкает грехом атмосферу дома, в котором жили родители».

Была семья рокеров, которая решила продать дом, и искренне не желала, чтобы он достался любителям попсы. Еще один интересный случай: к нашему представителю приехала бизнесвумен с просьбой найти ей достойного покупателя апартаментов. С соседями у нее были дружеские отношения. Дама переживала, что недвижимость приобретут недобросовестные люди. К перечню пожеланий она прибавила: покупатели должны быть образованные и культурные, разбирающиеся в искусстве и литературе. И не блондинки! Она подчеркнула, что эти качества для нее очень важны, и по ним она даже выбирала себе окружение и партнеров по бизнесу.