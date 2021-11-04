Лучший участковый Подмосковья: «Буйным мужьям даю почитать интереснейшие книги – УПК и КоАП»

В списке претендентов на звание «Народный участковый страны 2021» полицейский из Подмосковья - 35-летний Александр Герасин

Ежегодный конкурс «Народный участковый», который проводят МВД и «Комсомольская правда», в разгаре. До финала остаются считанные дни и сейчас самое время отдать свой голос за понравившегося кандидата. В списке самые лучшие участковые из всех регионов России. Все они уже победили в региональных отборочных турах и теперь финальный бой.

В списке претендентов на звание «Народный участковый страны 2021» полицейский из Подмосковья - 35-летний Александр Герасин. Он хорошо знаком жителям Химок. На своем участке он трудится уже 12 лет. Дослужился до майорских погонов. И уверят, что ни разу не пожалел, что пошел в участковые.

Участковый Александр Герасин хорошо знаком жителям Химок.

- В первый же день после дембеля пришел в милицию сдаваться, - смеется Александр Герасин. – Я с детства мечтал быть участковым. Страсть к погонам мне еще дедушка привил, он был милиционером. В армии эта моя детская мечта еще больше укрепилась и я, честно скажу, жуть как как боялся, что не примут. Но волновался напрасно: меня сразу взяли в участковые уполномоченные. Сейчас, кстати, в полицию попасть намного сложнее: отбор почти такой же, как у космонавтов.

Параллельно с работой Александр получил высшее юридическое образование. В законах он разбирается неплохо и уверяет, их знание никому лишними не будет.

- К примеру, банальный бытовой конфликт: муж и жена что-то не поделили. Такие ссоры каждый день, увы, случаются. Что делать участковому? Приходится мирить. И тут у меня свой действенный способ есть. Я даю почитать буйным мужьям или женам (такие тоже бывают) две интереснейшие книги – УПК и КоАп. И помогает такое чтиво. Там все четко прописано, за каждый дурной поступок – статья со всем из нее вытекающим: реальным сроком, штрафом… Люди вникают и начинают жить по уму, по совести.

Александр с детства мечтал служить в полиции.

Помимо бытовых ссор, настоящая головная боль лучшего участкового Подмосковья – это кражи из магазинов. На его участке больше 50 торговых точек и почти каждый день что-то да пропадает с прилавков.

- Чаще всего воруют алкоголь. Но был один незаурядный воришка. Он украл банковскую карточку собутыльника и на все деньги купил букет цветов невесте. Звучит романтично, но срок он получил реальный. Буквально вчера он прислал мне с зоны письмо. Плачется, что был дураком, обещает, что исправится. Я еще до этого случая несколько раз с ним профилактические беседы, если языком прокола говорить, проводил. А если проще, то пытался ему мозги вправить разговорами по душам. Не вышло. Но, думаю, не все потеряно. Он в этом письме попросил меня навестить его пожилую мать. Значит, человеческое в нем еще живо.

Работая участковым Александр Герасин получил высшее юридическое образование.

Время для похода в гости к матери арестанта лучший участковый Подмосковья найдет. Хотя признается, график у него очень напряженный.

- С утра до поздней ночи я на службе. И это, пожалуй, единственный минус в работе. Мало вижу детей, а у меня их двое. Старшая дочка, о службе не мечтает, а вот сын, ему сейчас пять лет, хочет по моим стопам пойти. Я отговариваю, объясняю, что работа эта очень тяжелая, - признался Александр Герасин. - Участковый – это от слова «участие». Участвовать приходится в каждом конфликте, в каждой судьбе человека. И тут важно не быть равнодушным. Мне очень нравится помогать и я от этого если по-простому сказать – кайфую.

Проголосовать за Александра Герасина можно на нашем сайте. Итоги конкурса будут подведены в День Полиции, 10 ноября.