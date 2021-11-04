Сергей Собянин объяснил, почему в Москве не стали продлевать «нерабочие дни»

Мэр города Сергей Собянин Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ

В столице продолжаются длинные «нерабочие дни». На днях было объявлено, что продлевать их после 7 ноября не будут. Мэр города Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 1» объяснил, почему было принято такое решение.

- По динамике заболеваний и госпитализаций видим, что ситуация в настоящее время более-менее стабилизировалась, поэтому не стали продлевать «нерабочие дни», - сказал Сергей Собянин.

Однако пока расслабляться рано. Эффект от «выходных» будет понятен только в конце следующей недели, когда москвичи вернутся на работу. Пока же очевидно только одно - нет динамики роста заболеваемости коронавирусом среди москвичей. В течение недели в столице около 1500 госпитализаций, хотя еще недавно доходило до 1700. В настоящее время выявляют около 6000 заболевших ежесуточно, хотя ранее цифры доходили и до 8000.

- Эффект «нерабочие дни» обязательно дадут, так как были разорваны цепочки общения, у нас не работали вузы, школы, предприятия общественного питания, торговли, услуг. Сложная, непростая мера, но она того стоит. Надеемся, что ситуация будет улучшаться, - отметил Сергей Собянин.

В свою очередь, он отметил, что реальный эффект нужно ждать дней через десять. А вот темпы массовой вакцинации уже изменились - если в начале октября прививку делали 5000 человек в сутки, то теперь – более 23 000 человек, из них около 7000 делают ревакцинацию.

- Динамика, в принципе, неплохая, хорошо, если бы она и дальше сохранилась. На сегодняшний день число вакцинированных приближается к 4,5 млн. Стоит отметить, что часть москвичей вакцинируется в других регионах, в Московской области, - рассказал Сергей Собянин.

Мэр города также напомнил, что в Москве создана уникальная система телемедицины, наблюдения за больными, создания единой цифровой базы. Как только у человека выявлен положительный ПЦР, то под наблюдение попадает не только заболевший, но и его родственники - на всех стадиях идет контроль врачей.

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