«Иногда мигрантам завидую: на московские зарплаты у себя на родине они строят коттеджи»: Лучший участковый столицы

Роман Данилов, участковый уполномоченный полиции Отдела МВД России по району Зюзино г. Москвы майор полиции. Фото: 77.мвд.рф

Уже совсем скоро, 10 ноября, полицейские России отметят свой профессиональный праздник. Традиционно именно в этот день будет названо имя Народного участкового страны. Одноименный конкурс ежегодно проводит МВД России и медиахолдинг «Комсомольская правда». Победителя определяют народным голосованием на сайте kp.ru, которое сейчас в самом разгаре. В списке финалистов участковые из всех регионов страны, ранее они уже стали победителями местных отборочных туров, а значит они- уже лучшие. Но кто же победит?

Среди претендентов лучший участковый Москвы – 41-летний Роман Данилов. В региональном туре свои голоса за него отдали почти 10 тысяч человек. В полиции он служит 15 лет и за это время получил звание майора. А началось все с армейской мечты.

- Я служил в роте Почетного караула. И именно тогда проникся настоящим уважением к офицерам и всем людям в форме. После дембеля я четко понимал, что хочу и готов стать человеком с погонами. А еще очень хотел помогать людям. Поразмыслил и решил, что все задуманное смогу осуществить, став участковым. Так и случилось, - рассказал Роман Данилов.

Роман отвечает за участок городского микрорайона Зюзино: это почти 4 тысячи жителей. Каждый день кому-то да нужна помощь участкового. Чаще всего конфликты случаются на бытовой почве. Причем «хороши» бывают и жены и мужья. Но сильный пол в антирейтинге в Зюзино все же лидирует.

- Только с начал этого года на моем участке 8 дел по статье «Побои». В шести случаях агрессорами были мужчины. Ну и без алкоголя, который испортил ни одну семью, не обошлось, - рассказал лучший участковый Москвы. – Один из последних случаев закончился в суде. Мужчина избил жену и взрослую падчерицу. Получил штраф, но теперь год он под особым контролем. Малейший проступок и ему грозит уголовная ответственность. Он стал как шелковый.

Ведет себя примерно.

Но не всегда семейные ссоры доходят до суда. Бывает, что хватает одного только разговора с участковым.

- Пришли ко мне как-то пожилые супруги. Жена стала жаловаться на мужа, мол такой-сякой, с бутылкой не расстается. Прямо в моем кабинете отчитала его, как мальчишку, да еще и оскорблять стала. Я напомним про взаимоуважение, о том, что когда-то она его любила. И тут они на пару стали вспоминать как все начиналось: первый поцелуй, свадьбу, рождение детей. От меня ушли под ручку и с тех пор серьезных ссор не было, - вспоминает Роман Данилов.

Каждый день Роман патрулирует свой участок. Этим летом его внимание привлекла подозрительная женщина.

- Она останавливалась у деревьев и фонарей и что-то закапывала в землю. Я проследил и задержал ее для поверки документов. Оказалась, что дамочка – закладчица, мои коллеги, которых я вызвал изъяли у нее 30 пакетов с героином. Она в итоге получила реальный срок лишения свободы, - рассказал лучший участковый столицы.

А еще работа участкового в Москве – это тесный контакт с мигрантами. По словам Романа, в большинстве своем приезжие – люди мирные.

- Они приезжают сюда, чтобы зарабатывать деньги, кормить свои семьи. Конечно, среди них тоже встречаются преступники, но это скорее редкость. Что до самих мигрантов, то я иногда им даже завидую. Они у нас в Москве настолько хорошо зарабатывают что у себя на родине потом живут по-царски. Недавно разговорился с электриком «Жилищника». Он показал мне фото двухэтажного дома в Киргизстане. Построил его на он на свою московскую зарплату, - рассказал Роман Данилов.

О своем доме задумывается и Роман. У лучшего участкового Москвы прекрасная семье: жена и две дочки.

- Младшей сейчас 4 года. Она каждый день берет с меня отчет за пойманных преступников. А старшей 11, она говорит, что гордится тем, что папе за 40, а он еще учится. Я в этом году действительно закончу магистратуру и вполне возможно, что стану преподавать в наших ведомственных колледжах. Опыт работы есть и я готов им с молодежью делиться, - рассказал о своих планах Роман Данилов.

Проголосовать за Романа Данилова можно на нашем сайте.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Участник "Народного участкового 2021" искал телефонного воришку, а поймал ушлого преступника

Задержать разыскиваемого Исламу Хуранову из Пятигорска помогла дружба с жителями своего района (подробно)