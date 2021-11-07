Грабители проникли в дом дочери бывшего префекта ЗАО Москвы

В июне 2019 Алексея Брячихина не стало, ему было 77 лет Фото: фотохроника ТАСС.

Недавно стало известно об ограблении дома 51-летней дочери бывшего префекта ЗАО Москвы Алексея Брячихина. Это произошло несколько дней назад в подмосковной деревне Немчиново. Поздним вечером, вернувшись домой, хозяйка открыла дверь и увидела, и сразу поняла что в доме кто-то был. Вещи были разбросаны по полу, а мебель стояла не на своих местах. Она сразу направилась в одну из комнат, где хранила ценные вещи, чтобы проверить всё ли на месте. Но опасения женщины были не напрасны, из сейфа пропали деньги, дорогие часы и коллекционные монеты. Возможно грабители прихватили что-то ещё, но понять это в беспорядке было трудно. Хозяйка позвонила в полицию.

— Поступило заявление о хищении из сейфа 1 500 000 рублей, наручных часах и коллекции серебряных монет. Сумма ущерба в данный момент устанавливается, — сообщил источник kp.ru

Полицейские осмотрели место происшествия и составили протокол, криминалисты установили, что грабители попали в дом через окно на первом этаже. Злоумышленникам удалось его взломать. По факту краже уже возбудили уголовное дело, теперь полиция ищет свидетелей и записи видеокамер, на которые могли попасть преступники.

Алексей Брячихин — известный политик, в 1991 он баллотировался на должность мэра Москвы, но проиграл Юрию Лужкову. В этом же году Брячихин занял пост префекта Западного административного округа города Москвы, в в 1992 году стал так же членом столичного правительства. Во время Первых Всемирных юношеских игр в Москве в июле 1998 года Алексей Брячихин был генеральным директором Олимпийской деревни. Политик поддерживал идею избрания населением глав префектур и управ, не не назначение их вышестоящим руководством. Брячихин занимал должность префекта до 2000 года, после отставки он преподавал в РАНХиГС, Университете правительства Москвы и МГИМО МИД РФ. В июне 2019 Алексея Брячихина не стало, ему было 77 лет.

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