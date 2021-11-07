«Домашний режим» и QR-коды в театрах: какие ограничения сохранятся в Москве с 8 ноября

Посетить музеи и театры можно будет только при наличии QR-кодов Фото: Алексей БУЛАТОВ

Москва c 8 ноября возвращается к обычному режиму — ситуация с коронавирусом стабилизировалась. Возобновят работу торговые центры, магазины с одеждой и косметикой, откроются кафе и рестораны, фитнес-клубы и салоны красоты. Семьи с детьми смогут посетить зоопарк и другие развлечения. «Нерабочие дни» продлевать не будут, однако в городе до 25 февраля 2022 года сохранятся некоторые ограничения.

- В столице приостановят бесплатный и льготный проезд в общественном транспорте для соблюдающих «домашний режим», а посетить музеи и театры можно будет только при наличии QR-кодов, - напомнили в мэрии Москвы.

Какие ограничения сохранятся в Москве:

- не менее 30% сотрудников должны перевести на дистанционную работу, включая всех работников в возрасте 60+ и с хроническими заболеваниями;

- соблюдать «домашний режим» должны горожане в возрасте 60+ и с хроническими заболеваниями, которые не прошли вакцинацию и не болели COVID-19 в последние шесть месяцев. Они не должны выходить из дома. Исключения: сходить к врачу, купить продукты в магазине, выгулять домашнее животное или выбросить мусор. Разрешается выходить на прогулки и заниматься спортом на свежем воздухе;

- театры и музеи посещать только при наличии QR-кодов и защитных масок;

- предъявлять QR-коды и носить защитные маски нужно на концертах, развлекательных, культурных, зрелищных, спортивных мероприятиях с количеством более 500 человек.

Кому приостановят бесплатный и льготный проезд с 8 ноября?

Бесплатный проезд в общественном транспорте будет приостановлен для граждан, которые обязаны соблюдать «домашний режим». Это люди в возрасте 60+ и имеющие хронические заболевания. Однако есть исключения.

- Блокировка социальных карт не коснется граждан, переболевших COVID-19 в течение последних шести месяцев, либо прошедших вакцинацию, - рассказали в Оперштабе Москвы.

Как только человек сделает вакцинацию — социальную карту разблокируют. Активируется карта и сразу же после того, как человек выздоровеет после заражения COVID-19. Дополнительно никуда обращаться не нужно.

Кстати

Вакцинация 80% от общего числа сотрудников

Предприятия и организации, работающие в сфере услуг, обязаны до 1 января 2022 года обеспечить вакцинацию не менее 80% от общего числа сотрудников. Первый компонент работники должны получить до 1 декабря 2021 года.

Где сделать прививку от коронавируса?

- в 100 городских поликлиниках и пунктах при больницах в ТиНАО,

- в 20 торговых центрах и центрах госуслуг,

- спорткомплексе «Лужники» (сектор Д), 15.

Бесплатные экспресс-тесты на COVID-19:

- в 38 центрах госуслуг «Мои документы»,

- 20 общественных местах (в их числе, в торговых центрах и семи ТПУ),

- в вестибюлях пяти станций метро («Тверская», «Маяковская», «Тургеневская», «Хорошевская», «Третьяковская»).