Они начали ремонт лифта ночью: жильцы открыли стрельбу из-за громких рабочих в Балашихе

В настоящее время полицейские устанавливают всех лиц, причастных к данному инциденту

В многоэтажном доме в Балашихе жильцы открыли стрельбу, так как не смогли договориться с рабочими, которые решили ремонтировать лифт в удобное для них время. По факту конфликта подмосковные полицейские возбудили уголовное дело.

- В ходе конфликта одним из участников был произведен выстрел предположительно из травматического пистолета. По данному факту следователи возбудили уголовное дело по статье 213 УК Российской Федерации «Хулиганство», - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

Как рассказали жильцы многоэтажки, рабочие решили ремонтировать лифт ночью. Несколько семей вышли сделать замечание, так как время позднее и нужно отдыхать. Как правило, выполнять шумные ремонтные работы в ночное время запрещено. Однако рабочие не понимали возмущений людей. Начался словесный конфликт, после чего один из жильцов вынес из квартиры пистолет и выстрелил в воздух.

- В дежурную часть поступило сообщение от местной жительницы о том, что в подъезде дома на улице Чистопольской произошел конфликт между работниками, проводившими ремонт лифтового оборудования, и жильцами дома, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

Прибывшие сотрудники МВД стали опрашивать местных жителей. Стало понятно, что причиной конфликта было стало именно время выполнения ремонтных работ.

- Мы хотели спать, а они выполнить работу. Сказали, что их отправили и им нужно выполнить ремонт лифта, - рассказали жильцы сотрудникам полиции.

В настоящее время полицейские устанавливают всех лиц, причастных к данному инциденту.