Новые бульвары Москвы: Газоны с целебными травами - на ЗИЛе, фруктовый сад и спортплощадки - в Тушине

Новый пешеходный мост через Яузу

Прокатиться на велике, побродить среди цветущих клумб, позаниматься на уличных тренажерах и помечтать под шепот речной волны. На новых столичных бульварах для всего этого найдется место и время. В ближайшие годы в разных районах Москвы откроются комфортные прогулочные маршруты. Их разместят рядом со строящимися жилыми домами. Рассказываем, где можно будет отдохнуть в будни после работы и в выходные, не выезжая из города.

КАРТА СТОЛИЦЫ НАД ГОЛОВОЙ

Рубцовскую набережную и Большую Почтовую улицу в Басманном районе в центре столицы свяжет новый пешеходный бульвар. Его разместят в жилом комплексе в квартале бывшей ткацкой фабрики. Здесь высадят деревья, газоны, поставят детский городок, навесы, качели, скамейки, деревянные лежаки и фонари. Плиткой разного цвета вымостят пешеходные дорожки. Сюда смогут приходить не только будущие жильцы комплекса, но и все жители этого и других районов.

«Благоустройство общественного пространства площадью 3600 квадратных метров и создание на участке многофункциональной парковой зоны с детскими игровыми комплексами проводится за счет инвестора, - рассказал заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарёв. - Новый зеленый прогулочный маршрут будет длиной 300 метров».

Фишка будущего бульвара - необычная площадь под огромным прозрачным квадратным навесом. На нем нарисуют карту Москвы. К набережной можно будет выйти сквозь арку. Квартал также соединят пешеходным мостом через Яузу с транспортно-пересадочным узлом «Электрозаводская» и одноименной станцией метро.

Когда откроют: до конца 2021 года.

Благоустройство общественного пространства площадью 3600 квадратных метров и создание на участке многофункциональной парковой зоны с детскими игровыми комплексами проводится за счет инвестора

НА «УМНОЙ» ЛАВОЧКЕ СИДЕЛИ В ИНТЕРНЕТЕ

На ЗИЛе продолжается застройка жилого квартала с благоустройством набережных и бульваров. В центре нового района устроят променад длиной 740 метров - с природными «островками», велопарковками, арт-конструкциями и модными техническими штучками.

«На бульваре Братьев Весниных на ЗИЛе растения высадят на площади более 1,2 тысяч квадратных метров, - сообщил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов. - Среди них - более чем 15 тысяч цветов, в числе которых злаковые травы и даже несколько видов лекарственных растений. Кроме того, на своих местах останутся уже растущие там липы, клены и тополя. К ним добавятся рябины и яблони».

Вдоль прогулочных дорожек поставят «умные» скамейки со стеллами навигации, LED-освещением, точками доступа Wi-Fi, а также пунктами зарядки мобильных гаджетов. Все это сделают из легированной кортеновской стали - сплава традиционной стали с добавками хрома, меди и фосфора. Такой материал с эффектом ржавчины считается одним из самых устойчивых к коррозии.

На бульваре появятся также фонтаны с питьевой водой и летние террасы кафе и ресторанов. Встроенными светодиодными лентами будут подсвечиваться ступени, изгибы прогулочных дорожек и архитектурные украшения.

Когда откроют: в середине 2022 года.

В центре нового района устроят променад длиной 740 метров

ЯБЛОНИ В ЦВЕТУ

Еще один новый пешеходный бульвар в Тушино на северо-западе столицы соединит набережную Москвы-реки с Волоколамским шоссе. Маршрут длиной около 1,5 километра пройдет недалеко от станции «Спартак» Таганско-Краснопресненской линии метро и стадиона «Открытие Арена». Здесь обустроят дорожки для прогулок с зонами отдыха и непрерывные беговые трассы с мягким цветным резиновым покрытием. Для любителей фитнеса - специальные площадки с тренажерами под открытым небом.

Для детей разного возраста поставят игровые площадки. Рядом - парковые качели из натурального дерева и оригинальные лавочки. На первых этажах строящихся около бульвара жилых домов откроются кафе, рестораны, магазины и службы проката.

Вдоль променада высадят крупномеры, многолетние кустарники и цветники. Их оформят в композиции, которые разделят маршрут на уединенные и прогулочные зоны. Всего появится 190 взрослых деревьев возраста 10-15 лет и высотой 4-6 метров - ивы, клены, липы, ели. А весной планируют разбить фруктовый сад. Только яблонь разных сортов здесь будет более сорока.

Когда откроют: до конца 2021 года.

Еще один новый пешеходный бульвар в Тушино на северо-западе столицы соединит набережную Москвы-реки с Волоколамским шоссе

РИСУЕМ МЕЛОМ НА ДОСКЕ

На юге столицы в районе Москворечье-Сабурово недалеко от метро «Варшавская» построят открытый для всех жителей бульвар длиной около километра. Его «соберут» из переплетающихся фактурных дорожек, сделанных из разных материалов. По форме они будут напоминать волны. Между тропинками вырастут зеленые холмы с деревьями и кустарниками. Вдоль дорожек разместятся площадки для отдыха, зеленые беседки, места для игры в шахматы или настольный теннис. Здесь поставят арт-конструкции, которые одновременно станут еще и спортивными снарядами. Напротив детского сада появится площадка для рисования мелом. А рядом устроят «дом» для птиц, разработанный совместно с орнитологами. Вокруг него высадят деревья, привлекающие пернатых.

Когда откроют: в 2022 году.