В Москве построили ещё почти миллион квадратных метров жилья по реновации

В этом году по программе реновации построили 69 домов Фото: Михаил ФРОЛОВ

С начала 2021 года в столице по программе реновации построили 69 домов общей площадью 950,8 тысячи квадратных метров. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

«Одновременно началось строительство 41 дома мощностью 715,5 тысячи «квадратов», - отметил заммэра. - До конца года планируется завершить еще более 20 домов на полмиллиона квадратных метров жилья, 19 из них планируется передать под заселение. Это позволит начать переезд жителей 62 старых домов».

По его словам, за последние десять месяцев в новые квартиры переехали 19,5 тысяч жителей. Всего с начала года началось переселение 21,5 тысячи участников программы из 141 старого дома.

«Из 37 расселенных с января по октябрь этого года старых домов 25 зданий снесли по технологии «умного сноса», - рассказал руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов. - Только в октябре этого года введено в эксплуатацию семь домов на 1369 квартир. Мощность введенных в прошлом месяце новостроек составляет 78 тысяч квадратных метров».

Напомним, программа реновации жилья утверждена мэром Москвы Сергеем Собяниным в августе 2017 года. В ней участвуют около 1 миллиона москвичей. До 2032 года в столице планируется расселение 5176 домов.