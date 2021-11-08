Экономят на детях: Чаще всего москвичи не отдают долги за алименты

Десять месяцев этого года оказались весьма продуктивными: с должников удалось взыскать рекордные 100 миллиардов рублей. Фото: Shutterstock

До конца года еще жить и жить, а московские приставы уже подвели предварительные итоги работы. Десять месяцев этого года оказались весьма продуктивными: с должников удалось взыскать рекордные 100 миллиардов рублей. Это на 4 миллиарда больше, чем за весь 2020-й. Чем обусловлен такой рост показателя в ведомстве не объясняют. Ясно лишь, что долгов стало больше и система их взыскания с арестами имущества, ограничениями выезда заграницу и другими мерами, работает.

Интересный факт: больше всего долгов насобирали с нерадивых мам и пап. В антирейтинге этого года должники по алиментам на позорном первом месте.

- По алиментным платежам с начала текущего года удалось взыскать 1 миллиард, 100 миллионов рублей, - сообщили kp.ru в пресс-службе ГУФССП России по Москве.

На втором месте долги по заработной плате – их насобирали на 342 миллиона рублей. Замыкают тройку – налоговые платежи. Долгов перед государством возместили более чем на 40 миллионов рублей. Ну а остальное по мелочи: административные штрафы и долги за коммунальные платежи.

Кстати, несмотря на пандемию, которая резко сократила турпоток во всем мире, свои плоды ведомству продолжает приносить такая мера наказания как ограничение на выезд.

- С начала года было вынесено почти полмиллиона постановлений об ограничении выезда должников за пределы российской Федерации, - сообщили в ведомстве.

Окончательные итоги работы в 2021-м году московские приставы подведут в феврале следующего года.

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