Московские власти сообщили, что сервис получения QR-кода на портале mos.ru работает стабильно

QR-коды, которые получают россияне на портале Госуслуг после вакцинирования от COVID, действительны в течение всего срока Фото: Алексей БУЛАТОВ

Москвичи обнаружили утром 8 ноября, что сроки действия QR-кодов о вакцинации от коронавируса сократились на полгода. Проверять свои QR-коды решили и те, кто самостоятельно не обнаружили проблему. В итоге, сайт Госуслуги.ру временно перестал работать.

- Друзья, а кто-нибудь в курсе на каком основании, правительство срезало срок действия сертификатов о вакцинации с 12 до 6 месяцев. Прочитал в новостях, проверил - таки да, - написал в соцсетях москвич Николай Смирнов.

Москвичи обнаружили утром 8 ноября, что сроки действия QR-кодов о вакцинации от коронавируса сократились на полгода

Корреспондент "КП" также решила проверить срок действия своего QR-кода и столкнулась со сбоем в работе мобильного приложения "Госуслуги".

- Что-то пошло не так. Сервис временно недоступен, - было указано в приложении "Госуслуги".

Однако на сайте Госуслуги.ру можно было найти сертификат о вакцинации, при чем с теми же сроками, какими они были изначально - на 1 год.

Тем временем стали появляться сообщения, что "сертификаты, сформированные до вступления нового приказа Министерства здравоохранения, подлежат переоформлению в автоматическом режиме посредством Единого портала Госуслуг не позднее, чем до 1 марта 2022 года". Данная информация действительно содержится в приказе "Об утверждении формы медицинской документации "Сертификат о профилактических прививках против новой коронавирусной инфекции COVID-19 или медицинских противопоказаниях к вакцинации и (или) перенесенном заболевании".

В Оперштабе Москвы о ситуации со сбоем QR-кодов затруднились с ответом, так как занимались решением проблемы на федеральном уровне - в Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России.

Оказалось, что сбой с QR-кодами произошел не только у москвичей, с проблемами столкнулись жители со всех регионов России.

- Некоторые пользователи портала Госуслуг утром 8 ноября 2021 года заметили, что срок действия QR-кодов изменился с 12 на 6 месяцев. Это произошло в связи с техническими работами, которые проводились на портале Госуслуг. Сейчас портал работает в штатном режиме, QR-коды восстанавливаются, - рассказали kp.ru в пресс-службе Минцифры России.

Столичный сайт mos.ru также некоторое время не давал доступ к сертификатам о вакцинации, так как нужно было получить ответы в Минздраве России.

- Если вы проходили вакцинацию в не Москве, повторите запрос через 2 часа. Или отправьте данные в техподдержку, - значилось в сообщении.

В Департаменте информационных технологий (ДИТ) Москвы рассказали, что сервис получения QR-кода на портале mos.ru работает стабильно.

- Сообщение о недоступности QR-кода не является сбоем. Оно может быть связано только с тем, что сведений об отрицательном ПЦР-тесте, прохождении вакцинации или лечения от коронавирусной инфекции нет в медицинских информационных системах. В этом случае вакцинированным и переболевшим гражданам необходимо обратиться в службу технической поддержки портала mos.ru, а гражданам, которые сдавали ПЦР-тест – в лабораторию, где был сделан анализ, - прокомментировали kp.ru в ДИТ Москвы.

При этом некоторые москвичи не столкнулись с данными проблемами и могли в обычном режиме открыть QR-коды - сайт работал и отображал корректный срок действия.

- Срок действия QR-кодов остается прежним, - уточнили kp.ru в пресс-службе Минцифры России.

В Минздраве России также сообщили, что QR-коды, которые получают россияне на портале Госуслуг после вакцинирования от COVID, действительны в течение всего срока.

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