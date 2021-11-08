16-летний подросток из Москвы за рулем «Туарега» сбил ребенка

Водитель с места происшествия скрылся. Сейчас он установлен Фото: СОЦСЕТИ

Авария на улице Новое шоссе в поселке Дрожжино утром 8 ноября. Здесь расположен ЖК «Бутово парк 2», территория относится к Ленинскому округу Подмосковья. У «зебры» со светофором черный кроссовер Volkswagen Touareg наехал на мать с ребенком. Женщина успела отскочить, основной удар пришелся на ее 12-летнего сына.

За рулем престижной иномарки оказался 16-летний подросток. На пассажирском сидении был его товарищ. После аварии друзья сбежали с места и бросили машину посреди дороги.

— Пострадавший госпитализирован, ему оказывается медицинская помощь. Проводится проверка исполнения требований федерального законодательства о несовершеннолетних, в ходе которой будут установлены в том числе обстоятельства передачи управления транспортным средством подростку, — сообщили KP.ru в пресс-службе прокуратуры Московской области.

В региональном полицейском Главке добавили:

— Водитель с места происшествия скрылся. Сейчас он установлен. Это житель Москвы. В ближайшее время он будет опрошен в присутствии родителей, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

Наказание для подростка будет зависеть от степени тяжести травм ребенка. Если легкие — 2500-5000 руб., если средней тяжести — до 25 тысяч рублей. При этом привлечь могут и родителей. Например, за неисполнение обязанностей по воспитанию. Или же за передачу управления транспортным средством ребенку. Как квалифицировать эту аварию — разберутся представители МВД.

Тем временем в местных чатах Дрожжино жители обсуждают, что черный «Туарег» неоднократно превышал скорость на местных дорогах.