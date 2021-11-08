Как разблокировать соцкарту москвича для посещения врача с ноября 2021 года

Соцкарты москвичей, находящихся на «домашнем режиме», можно разблокировать на день для посещения врача. Об этом сообщили в мэрии Москвы. Фото: Иван МАКЕЕВ

Соцкарты москвичей, находящихся на «домашнем режиме», можно разблокировать на день для посещения врача. Об этом сообщили в мэрии Москвы.

- Можно на один день, если есть предварительная запись на прием, диагностическое или лабораторно-инструментальное исследование. Запись должна быть сформирована в ЕМИАС не менее чем за пять дней до посещения медицинской организации, - пояснили в мэрии Москвы.

В Оперштабе Москвы уточнили, что соцкарта будет разблокирована автоматически – не нужно совершать никакие дополнительные действия. Главное – записаться к врачу заранее (не менее чем за пять дней до посещения больницы).

Напомним, льготный и бесплатный проезд в общественном транспорте Москвы приостановили с 8 ноября для людей, которые должны соблюдать «домашний режим». Это касается москвичей старше 60 лет и горожан старше 18 лет с хроническими заболеваниями. Исключением стали только граждане, которые переболели COVID-19 в течение последних шести месяцев или прошли вакцинацию.

Как разблокировать соцкарту?

1. После получения первого компонента прививки. Как быстро? Для поездок в метро и наземном транспорте пройдет не больше 5 рабочих дней, для поездок в пригородном железнодорожном транспорте и транспорте Московской области — не больше 8 рабочих дней.

2. Если делал прививку или переболел ковидом, но карта заблокирована? Нужно направить заявление с помощью специальной онлайн-формы.

Важно

Блокировка карт студентов, беременных женщин и детей

- карты москвича для студентов, соцкарты для детей, соцкарты беременных женщин заблокированы не будут. За исключением случаев, когда студент имеет хроническое заболевание. Они должны соблюдать «домашний режим». Блокировка карт не коснется тех, кто переболел COVID-19 в течение последних полгода либо прошел вакцинацию.